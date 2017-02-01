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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 1, 2017 4:09am GMT
 
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الأربعاء أول فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية
    * الأمم المتحدة تعقد الجولة القادمة من محادثات سوريا في 20
فبراير
    * مصدر عسكري كردي: المرحلة القادمة من الهجوم على الدولة
الإسلامية تهدف لعزل الرقة
    * جماعات سورية تحصل على دعم أمريكي أكبر لمحاربة الدولة
الإسلامية
    * برنامج الأغذية العالمي يستأنف إسقاط الغذاء جوا على دير
الزور السورية
    * عودة المغرب للاتحاد الأفريقي بعد سنوات من الخلاف بشأن
الصحراء الغربية
    * إيران تقول إنها لن تستخدم الصواريخ الباليستية في مهاجمة أي
دولة
    * وزير: تركيا فصلت أكثر من 90 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب
    * إسرائيل تقول إنها ستبني 3000 منزل جديد بمستوطنات في الضفة
الغربية

أهم الأنباء العالمية        

    * امتداد الطعون على أوامر ترامب بشأن الهجرة لمزيد من ولايات
أمريكا
    * القوات الأفغانية تصد هجوما لطالبان على إقليم هلمند
    * كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن تصاعد القتال بشرق
أوكرانيا
    * ماليزيا تلقي القبض على 3 أشخاص يُشتبه بتعاطفهم مع الدولة
الإسلامية
    * ألمانيا تعتقل ثلاثة للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة
الإسلامية
    * سفير أمريكي ينفي بناء مستودعات أسلحة أمريكية في الفلبين
    * وزير المالية الفرنسي: ترامب يشكل خطرا كبيرا على التجارة
العالمية

السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.34% إلى 7101.9 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * وزير: وفد نفطي يزور العراق في فبراير للاتفاق على استيراد
النفط الخام
    * المعروض النقدي المصري يقفز 39.5% في نهاية ديسمبر
    * مؤشر البورصة ينزل 1.96% إلى 12672.5 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * ارتفاع أرباح بنك أبوظبي الوطني في الربع/4 بفضل زيادة
الرسوم
    * صافي ربح الخليج الأول الإماراتي ينخفض 11% في الربع/4
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.92% إلى 4548.82 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.98% إلى 3642.85 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * الكويت تأمل بمضاعفة إيراداتها 4 مرات وتنويع مصادر الدخل
بحلول عام 2035
    * صافي ربح بيت التمويل الكويتي يرتفع 13% في 2016 بفضل انخفاض
المصروفات والمخصصات
    * مؤشر البورصة ينزل 0.1% إلى 6832.22 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -107.04    -0.54%        19864.09 نقطة
ستاندرد آند بورز    -2.03        -0.09%        2278.87
ناسداك            +1.074        +0.02%      5614.786
ستوكس 600        -2.43      -0.67%        360.12
نيكي  (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
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19098.94

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -0.10          -0.19%        52.71
دولار/برميل
برنت            -0.17          -0.31%        55.41

العملات والذهب (الساعة 0600 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0790-1.0794   دولار
الدولار/الين        113.15-113.20   ين
الاسترليني/الدولار    1.2572-1.2576   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1209.26-1210.06 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 