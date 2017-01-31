مسؤول بالمركزي: 9 مليارات دولار تدفقات على بنوك مصر منذ التعويم

القاهرة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري المساعد اليوم الثلاثاء إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي في مصر بلغ تسعة مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

تواجه مصر التي تعتمد على الواردات نقصا في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها اضطرابات أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. وقامت بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)