محافظ المركزي لصحيفة: مصر تلقت 4 مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية

القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - نقلت صحيفة الشروق على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قوله إن بلاده تلقت أربعة مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية.

كانت مصر باعت الأسبوع الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لتجمع مثلي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع.

ولم يوضح عامر متى وصلت حصيلة السندات بالضبط.