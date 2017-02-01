محافظ المركزي لصحيفة: مصر تلقت 4 مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية
القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - نقلت صحيفة الشروق على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قوله إن بلاده تلقت أربعة مليارات دولار حصيلة إصدار السندات الدولية.
كانت مصر باعت الأسبوع الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لتجمع مثلي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع.
ولم يوضح عامر متى وصلت حصيلة السندات بالضبط.
وإذا كانت حصيلة السندات وصلت أمس الثلاثاء ودخلت بالكامل إلى الاحتياطي الأجنبي فهذا يعني أن الاحتياطي زاد إلى نحو 28.265 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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