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صباح الخير من رويترز

Sun Feb 5, 2017 5:36am GMT
 
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الأحد 5 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية
    * قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء مرحلة جديدة من هجوم الرقة 
    * طائرات أردنية تقصف أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب
سوريا 
    * خفر السواحل يعترض 1131 مهاجرا قبالة ساحل غرب ليبيا خلال
أسبوع 
    * زعيم القاعدة في اليمن يصف  غارة أمريكية على اليمن بأنها
صفعة لترامب 
    * متمردو جنوب السودان يتهمون مصر بقصف مواقعهم والقاهرة تنفي
    * إيران تتعهد بإطلاق صواريخها في وجه أي تهديد وتتحدى
العقوبات 

أهم الأنباء العالمية
    * أمريكا تتحرك لاستئناف قبول لاجئين بما في ذلك السوريين
    * ترامب يستشيط غضبا ويتعهد بالرد بعد أن أوقف قاض حظرا فرضه
على مسافرين 
    * الآلاف يحتجون في لندن على قرار ترامب حظر دخول اللاجئين 
    * أمريكا تتراجع عن محاولة لإعادة فتح سجون تابعة للمخابرات
الأمريكية في الخارج 
    * الرئيسان الأوكراني والأمريكي يناقشان تعزيز العلاقات خلال
اتصال هاتفي 
    * تصاعد حدة الاشتباكات في شرق أوكرانيا قبل محادثة مقررة مع
ترامب 
    * ماكرون يهاجم لوبان في تجمع انتخابي في مدينة ليون الفرنسية 
    * احتجاجات واسعة ترغم حكومة رومانيا على إلغاء مرسوم يعفي من
اتهامات بالفساد 
    * بعد إنهاء وقف إطلاق النار الرئيس الفلبيني يعلن وقف
المحادثات أيضا 
    * 

السعودية

    * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 7098.64 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر

    * مؤشر البورصة يرتفع 1.76% إلى 12806.07 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات

    * مؤشر أبوظبي يهبط 1.77% إلى 4446.21 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.82% إلى 3623.75 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت

    * مؤشر البورصة ينزل 0.06% إلى 6843.35 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +186.55    +0.49%        20071.46 نقطة
ستاندرد آند بورز    +16.57        +0.73%        2297.42
ناسداك            +30.569     +0.54%      5666.766
ستوكس 600        +2.12      +0.59%        364.07
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   
+3.62        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.02%    
   18918.20

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.29          +0.5%        53.83
دولار/برميل
برنت            +0.25          +0.44%        56.81

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0784-1.0790  دولار
الدولار/الين        112.70-112.71  ين
الاسترليني/الدولار    1.2479-1.2485  دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1219.8-1219.96 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 