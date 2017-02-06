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صباح الخير من رويترز

Mon Feb 6, 2017 4:40am GMT
 
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الاثنين 6 فبراير شباط

     أهم الأنباء الإقليمية
    * التحالف بقيادة أمريكا يقصف الدولة الإسلامية قرب سد الفرات
في سوريا 
    * طائرات أردنية تقصف أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب
سوريا.
    * لافروف يدعم جولة جديدة من محادثات سوريا بإشراف الأمم
المتحدة.
    * تركيا تعتقل نحو 400 شخص يشتبه في انتمائهم للدولة الإسلامية
    * العراق: الحكم ضد قرار ترامب بحظر السفر "خطوة في الاتجاه
الصحيح".
    * الكويت تنفي فرض حظر على السفر أشاد به ترامب.
    * وزارة الداخلية: انفجار بالمنامة ولا إصابات.أهم الأنباء
العالمية
    * مقتل مالا يقل عن 16 وإصابة 34 في تصادم بين حافلة وشاحنة في
هندوراس 
    * استراليا تضبط كمية قياسية من الكوكايين تبلغ 1.4 طن على ظهر
يخت 
    * رومانيا تلغي مرسوما يعفي من اتهامات بالفساد والمظاهرات
تستمر 
    * الرئيس النيجيري يطلب من البرلمان تمديد إجازته المرضية 
    * مصادر:شركات تكنولوجيا ستحث ترامب على تغيير حظر السفر
    * مصدر: منفذ هجوم اللوفر يرفض التحدث للمحققين
    * والد مهاجم متحف اللوفر يقول إن ابنه ليس إرهابيا
    * مقتل عشرات بعد أن غطت الثلوج أجزاء من أفغانستان وباكستان
    * شركتان صينيتان على قوائم العقوبات الأمريكية: صدرنا لإيران
سلعا "عادية" فقط
    * محكمة استئناف أمريكية ترفض طلب إعادة العمل بحظر ترامب على
المهاجرين
    * ترامب يقول إن أمريكا ستعمل على إعادة السلام في أوكرانيا
السعودية

    * القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل في يناير أسرع وتيرة
نمو في 17 شهرا.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.74 % إلى 7046.38 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * مصادر: مساعد وزير المالية المصري ينضم لصندوق النقد كخبير
استشاري.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 12883.43 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * نمو القطاع غير النفطي بالإمارات يسجل في يناير أعلى مستوى
في ستة أشهر.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.99% إلى 4490.01 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 0.67% إلى 3647.91 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * أسمنت الكويت تبيع حصة في أمريكانا وتحقق 1.4 مليون دينار
ربحا.
    * مؤشر البورصة يهبط 2.3% إلى 6686.92 نقطة في الإغلاق السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +186.55    +0.49%        20071.46 نقطة
ستاندرد آند بورز    +16.57        +0.73%        2297.42
ناسداك            +30.569     +0.54%      5666.766
ستوكس 600        +2.12      +0.59%        364.07
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭   
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    +15.03       
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.08%       
18933.23

النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        +0.18          +0.33%        54.01
دولار/برميل
برنت            +0.19          +0.33%        57.00

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0777-1.0780  دولار
الدولار/الين        112.45-112.46  ين
الاسترليني/الدولار    1.2483-1.2484  دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1223.20-1223.47 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 