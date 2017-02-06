البنك المركزي: نمو تحويلات المصريين في الخارج 15.4% في ديسمبر

القاهرة 6 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4 بالمئة إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2016 من 1.4 مليار في ديسمبر كانون الأول 2015.

وبهذا يصل إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار بزيادة 11.8 بالمئة من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015 حسبما ذكر البنك المركزي في بيان.