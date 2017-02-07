Wed 9 Aug 2017 | 4:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Tue Feb 7, 2017 4:17am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 7 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية
    * الدولة الإسلامية تحت الحصار في الباب السورية بعد تقدم
الجيش
    * إسرائيل تقنن وحدات استيطانية على أراض فلسطينية خاصة
    * السفارة الأمريكية ببغداد تحذر من هجمات محتملة على فنادق
    * الرئيس التنفيذي: قطر للبترول تسعى لمشاريع في قبرص والمغرب
    * المغرب يلوح بإنهاء التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي
إذا لم يلتزم باتفاق زراعي
    * تركيا تنقل حصصا ضخمة بشركات رئيسية إلى صندوق سيادي

أهم الأنباء العالمية
    * الاتحاد الأوروبي يتعهد بإبقاء عقوبات روسيا رغم محاولة
ترامب للتقارب
    * رئيس مجلس العموم البريطاني يعارض السماح لترامب بإلقاء كلمة
في البرلمان
    * البرازيل ترسل قوات إلى ولايات يمزقها العنف بسبب إضراب
للشرطة
    * أوني كريديت الإيطالي يبدأ إصدارا قياسيا بقيمة 14 مليار
دولار لإعادة بناء رأسماله

السعودية
    * مصادر: أرامكو تستعد لإصدار صكوك محلية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 7062.35 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * نمو تحويلات العاملين في الخارج بعد تعويم الجنيه
    * مؤشر البورصة يهبط 0.26% إلى 12849.42 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * حكومة دبي بصدد إبرام قرض قيمته 3 مليارات دولار لتوسعة مطار
آل مكتوم
    * التضخم يرتفع إلى 2.6% في نوفمبر
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.7% إلى 4521.58 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.19% إلى 3691.34 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مصادر: إيكويت بصدد بيع صكوك قيمتها 750 مليون دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 6701.73 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -19.04        -0.09%        20052.42 نقطة
ستاندرد آند بورز    -4.86        -0.21%        2292.56
ناسداك            -3.214     -0.06%      5663.552
ستوكس 600        -2.47      -0.68%        361.60
نيكي (الساعة 0611 جمت اليوم الثلاثاء)
            -50.77‭‭        ‬‬-0.27%        18925.94

النفط (الساعة 0611 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.16          +0.3%        53.17
دولار/برميل
برنت            +0.2          +0.36%        55.92

العملات والذهب (الساعة 0611 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0705-1.0709   دولار
الدولار/الين        111.86-111.89   ين
الاسترليني/الدولار    1.2463-1.2469   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1232.52-1232.66 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 