الثلاثاء 7 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * الدولة الإسلامية تحت الحصار في الباب السورية بعد تقدم الجيش * إسرائيل تقنن وحدات استيطانية على أراض فلسطينية خاصة * السفارة الأمريكية ببغداد تحذر من هجمات محتملة على فنادق * الرئيس التنفيذي: قطر للبترول تسعى لمشاريع في قبرص والمغرب * المغرب يلوح بإنهاء التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يلتزم باتفاق زراعي * تركيا تنقل حصصا ضخمة بشركات رئيسية إلى صندوق سيادي أهم الأنباء العالمية * الاتحاد الأوروبي يتعهد بإبقاء عقوبات روسيا رغم محاولة ترامب للتقارب * رئيس مجلس العموم البريطاني يعارض السماح لترامب بإلقاء كلمة في البرلمان * البرازيل ترسل قوات إلى ولايات يمزقها العنف بسبب إضراب للشرطة * أوني كريديت الإيطالي يبدأ إصدارا قياسيا بقيمة 14 مليار دولار لإعادة بناء رأسماله السعودية * مصادر: أرامكو تستعد لإصدار صكوك محلية * مؤشر البورصة يرتفع 0.23% إلى 7062.35 نقطة في الإغلاق السابق مصر * نمو تحويلات العاملين في الخارج بعد تعويم الجنيه * مؤشر البورصة يهبط 0.26% إلى 12849.42 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * حكومة دبي بصدد إبرام قرض قيمته 3 مليارات دولار لتوسعة مطار آل مكتوم * التضخم يرتفع إلى 2.6% في نوفمبر * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.7% إلى 4521.58 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.19% إلى 3691.34 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مصادر: إيكويت بصدد بيع صكوك قيمتها 750 مليون دولار * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 6701.73 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -19.04 -0.09% 20052.42 نقطة ستاندرد آند بورز -4.86 -0.21% 2292.56 ناسداك -3.214 -0.06% 5663.552 ستوكس 600 -2.47 -0.68% 361.60 نيكي (الساعة 0611 جمت اليوم الثلاثاء) -50.77‭‭ ‬‬-0.27% 18925.94 النفط (الساعة 0611 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.16 +0.3% 53.17 دولار/برميل برنت +0.2 +0.36% 55.92 العملات والذهب (الساعة 0611 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0705-1.0709 دولار الدولار/الين 111.86-111.89 ين الاسترليني/الدولار 1.2463-1.2469 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1232.52-1232.66 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)