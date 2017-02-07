الخطوط الإثيوبية تقول إنها تعجز عن تحويل أموال من مصر ودول إفريقية

أديس أبابا 7 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للحكومة إن الشركة لا تستطيع تحويل نحو 220 مليون دولار لها بالعملات المحلية من مصر ونيجيريا ودول إفريقية أخرى بسبب نقص العملة الصعبة في تلك الدول.

وقال تيولدي جبر ماريام لرويترز إن هناك أسبابا لذلك منها أن دولا مثل نيجيريا تضررت من هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة والذي يقلص تدفقات العملة الصعبة.