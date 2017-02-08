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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 8, 2017 4:17am GMT
 
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الأربعاء 8 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية
    * العفو الدولية: سوريا أعدمت وعذَبت الآلاف في سجن عسكري
    * وام: قوات يمنية مدعومة خليجيا تسيطر على مدينة على البحر
الأحمر
    * المرصد: الحكومة السورية والمعارضة تتبادلان 112 سجينة
بمحافظة حماة
    * إيران وعمان تتفقان على تغيير مسار خط أنابيب لتفادي
الإمارات
    * الاتحاد الأوروبي يتمسك باتفاق الزراعة مع المغرب رغم قرار
محكمة
    * مصادر: تراجع صادرات نفط جنوب العراق في يناير بعد اتفاق
أوبك

أهم الأنباء العالمية
    * نشر قوات لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا يبرز الالتزام
الدفاعي
    * إشعال النار في سيارات مع تصاعد التوتر بإحدى ضواحي باريس
    * وكالة: وزير النفط الإيراني يقول ينبغي تمديد خفض إنتاج أوبك
    * الحكومة الأمريكية تخفض توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط

السعودية
    * مصادر: أرامكو تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات ريال من إصدار
صكوك
    * مؤشر البورصة يهبط 0.34% إلى 7038.62 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مسؤول: تضاعف استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية في
يناير
    * وكالة: البنك المركزي يسدد 630 مليون دولار لإيني الإيطالية
في يناير
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.18% إلى 13129.27 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * موانئ دبي تتوقع قيادة أوروبا والهند وتركيا للنمو في 2017
    * مصدر: عرض إماراتي لشراء شركة تعدين متعثرة في بوتسوانا
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.52% إلى 4545.11 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.74% إلى 3718.51 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 1.77% إلى 6583.05 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +37.87        +0.19%        20090.29 نقطة
ستاندرد آند بورز    +0.52        +0.02%        2293.08
ناسداك            +10.665    +0.19%      5674.217
ستوكس 600        +1.14      +0.32%        362.74
نيكي (الساعة 0611 جمت اليوم الأربعاء)
            +21.98‭‭‭‭        ‬‬‬‬+0.12%        18932.76

النفط (الساعة 0611 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -0.63          -1.21%        51.54
دولار/برميل
برنت            -0.48          -0.87%        54.57

العملات والذهب (الساعة 0611 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0684-1.0689   دولار
الدولار/الين        112.13-112.18   ين
الاسترليني/الدولار    1.2509-1.2510   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1234.24-1234.40 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 