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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 9, 2017 4:32am GMT
 
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الخميس 9 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية
    *  وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقول إن القوات
الأمريكية نفذت ضربتين جويتين قرب إدلب بسوريا هذا الشهر مما أدى
إلى مقتل 11 من أعضاء تنظيم القاعدة.
    * عباس يقول إنه قد يقطع التعاون الأمني مع إسرائيل بسبب
الاستيطان
    * وكالة: الكويت ترحب باستعداد إيران للحوار مع دول الخليج
العربية
    * متحدث باسم إردوغان: مناقشات حول خطة تركية لطرد الدولة
الإسلامية من الرقة
    * الجيش التركي ومقاتلو معارضة سوريون يضيقون الخناق على الباب
السورية
    * يلدريم: قوات سورية مدعومة من أنقرة تسيطر على الأحياء
الخارجية للباب
    * روسيا تنتهي من تزويد إيران بمنظومة صواريخ إس-300 في 2016
    * اليمن يبدي قلقه إزاء غارة أمريكية لكن لا يحظر غارات
مستقبلية
    * الأمم المتحدة تطلب 2.1 مليار دولار لتحاشي مجاعة في اليمن

أهم الأنباء العالمية
    * البيت الأبيض يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة
إرهابية
    * مسؤولون: مقتل 6 أفغان على يد من يشتبه بأنهم مسلحو الدولة
الإسلامية
    * مسلحون إسلاميون يقتلون أربعة حراس في هجوم على فندق
بالصومال
    * زلزال بقوة 6.3 درجة في بحر العرب قبالة ساحل باكستان
    * بدء محادثات سلام بين كولومبيا ومتمردين لإنهاء حرب مستمرة
منذ 52 عاما

السعودية
    * مصادر: السعودية تزود اثنين من عملائها الآسيويين بكامل
الكميات المتعاقد في مارس.
    * مؤسسة النقد السعودي تلزم شركات التأمين بتوطين بعض الوظائف
بحلول يوليو.
    * الأسمنت السعودية توصي بتوزيع 2.75 ريال للسهم أرباحا عن
النصف/2 من 2016.
    * بنك مويليس يفوز بدور مستشار الطرح الأولي لأرامكو السعودية.
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.01% إلى 6967.40 نقطة في الإغلاق
السابق.

مصر
    * البنك المركزي: مصر ستصدر أذون خزانة بمليار دولار لأجل عام.
    * بورصة مصر توافق على قيد أسهم بنك القاهرة.
    * مشروع العاصمة الإدارية بمصر يواجه عقبة جديدة بعد استبعاد
شركة صينية.
    * بنك مويليس يفوز بدور مستشار الطرح الأولي لأرامكو السعودية.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 13228.33 نقطة في الإغلاق
السابق.

الإمارات
    * الاتحاد للطيران تتوقع عاما صعبا مع تباطؤ النمو في عدد
المسافرين.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.64% إلى 4574.20 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.2% إلى 3725.93 نقطة في الإغلاق السابق.

الكويت
    * نمو الإيرادات يرفع أرباح البنك الأهلي الكويتي 7% في 2016.
    * أجيليتي الكويتية تستثمر 31 مليون دينار في الوطنية
العقارية.
    * كيبكو الكويتية تستعد لإصدار سندات جديدة تصل إلى 500 مليون
دولار وتجدد سندات قائمة.
    * البنك التجاري الكويتي يواجه محاولة اختراق لعدد محدود من
الحسابات.
    * مؤشر البورصة يصعد 1.1% إلى 6655.53 نقطة في الإغلاق السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -35.95        -0.18%        20054.34 نقطة
ستاندرد آند بورز    +1.59        +0.07%        2294.67
ناسداك            +8.237     +0.15%      5682.45
ستوكس 600        +1.20      +0.33%        363.94
نيكي (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس)
            -74.40‭‭‭‭‭‭‭        ‬‬‬‬‬‬‬-0.39%        18934.20

النفط (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.25          +0.48%        52.59
دولار/برميل
برنت            +0.31          +0.56%        55.43

العملات والذهب (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0686-1.0687   دولار
الدولار/الين        111.15-112.16   ين
الاسترليني/الدولار    1.2513-1.2514   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1240.95-1241.76 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
 