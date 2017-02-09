مقدمة 1-بنك مصر والأهلي المصري يوفران نحو 7.3 مليار دولار لتمويل الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف

(لإضافة تمويل بنك مصر للاستيراد)

القاهرة 9 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤولان رفيعان في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم الخميس إن البنكين وفرا معا حوالي 7.3 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر لرويترز إن مصرفه مول عمليات استيراد بنحو 2.3 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.

وفي وقت سابق اليوم أبلغ يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي أكبر بنك حكومي في البلاد رويترز أن مصرفه مول عمليات استيراد بنحو 5 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه.

وقال أبو الفتوح إن البنك جمع ما يصل إلى 2.8 مليار دولار من مبيعات الأفراد من العملة الصعبة.

وقامت مصر بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية وسد النقص في العملة الصعبة الناجم عن اضطرابات سياسية واقتصادية أعقبت انتفاضة 2011 وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وقال المغربي لرويترز إن مصرفه "مول عمليات استيراد بنحو 2.3 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن. البنك جمع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار من تنازلات (مبيعات) الأفراد."

وتعتمد البنوك في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين البنوك والقروض الدولارية من الخارج.