الأحد 12 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * قازاخستان: دعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة لاجتماعات في آستانة * الهيئة العليا للمفاوضات: المعارضة السورية ستعلن أسماء وفدها في محادثات السلام * أمريكا تعترض على اختيار فلسطيني مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا * مقتل شرطي عراقي في اشتباكات مع محتجين من أنصار الصدر في بغداد * تركيا تجري استفتاء على تعزيز صلاحيات الرئاسة في 16 أبريل * وزير بريطاني: يجب عزل معقل الدولة الإسلامية في سوريا بحلول الربيع * مسؤولون: قوات شرق ليبيا تفقد طائرة هليكوبتر وطاقمها * إيران تقول إنها احتجزت 8 أجانب يخططون لهجمات * توجيه الاتهام رسميا للمشتبه به في الهجوم على ملهى ليلي في تركيا أهم الأنباء العالمية * الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في البحر * مسؤول أمريكي: تجربة بيونجيانج ليست على الأرجح لصاروخ باليستي عابر للقارات * البيت الأبيض: إطلاع ترامب على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية * مسؤول: انتحاري يقتل سبعة ويصيب 20 في أفغانستان * رئيس وزراء الهند يواجه اختبارا انتخابيا مع بدء التصويت في أوتار براديش * حلف الأطلسي يقول التضليل الإعلامي الروسي زاد بشكل كبير منذ ضم القرم * خامنئي: السويد دولة صاحبة سمعة طيبة لدى الشعب الإيراني * المئات يحتجون على اجتماع لليمين المتطرف في ايطاليا واندلاع اشتباكات * ناشطون مناهضون وآخرون مؤيدون للإجهاض يتظاهرون في أنحاء أمريكا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 6969.26 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة ينخفض 0.86% إلى 13114.86 نقطة في الإغلاق السابق * التضخم السنوي في مدن مصر يقفز إلى 28.1% في يناير * مصر تستهدف زيادة إنتاج القمح المحلي إلى 10 ملايين طن الإمارات * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.1% إلى 4569.49 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.16% إلى 3682.81 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 1.09% إلى 6582.75 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +96.97 +0.48% 20269.37 نقطة ستاندرد آند بورز +8.23 +0.36% 2316.10 ناسداك +18.95 +0.33% 5734.13 ستوكس 600 +0.60 +0.16% 367.39 نيكي (مستوى الإغلاق السابق) +471.26‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬+2.49% 19378.93 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.80 +1.51% 53.79 دولار/برميل برنت +1.0 +1.80% 56.63 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0636-1.0638 دولار الدولار/الين 113.24-113.26 ين الاسترليني/الدولار 1.2482-1.2487 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1234.01-1234.22 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)