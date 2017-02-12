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صباح الخير من رويترز

Sun Feb 12, 2017 4:29am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 12 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * قازاخستان: دعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة لاجتماعات
في آستانة
    * الهيئة العليا للمفاوضات: المعارضة السورية ستعلن أسماء
وفدها في محادثات السلام
    * أمريكا تعترض على اختيار فلسطيني مبعوثا للأمم المتحدة إلى
ليبيا
    * مقتل شرطي عراقي في اشتباكات مع محتجين من أنصار الصدر في
بغداد
    * تركيا تجري استفتاء على تعزيز صلاحيات الرئاسة في 16 أبريل
    * وزير بريطاني: يجب عزل معقل الدولة الإسلامية في سوريا بحلول
الربيع
    * مسؤولون: قوات شرق ليبيا تفقد طائرة هليكوبتر وطاقمها
    * إيران تقول إنها احتجزت 8 أجانب يخططون لهجمات
    * توجيه الاتهام رسميا للمشتبه به في الهجوم على ملهى ليلي في
تركيا    

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا
في البحر
    * مسؤول أمريكي: تجربة بيونجيانج ليست على الأرجح لصاروخ
باليستي عابر للقارات
    * البيت الأبيض: إطلاع ترامب على تجربة كوريا الشمالية
الصاروخية
    * مسؤول: انتحاري يقتل سبعة ويصيب 20 في أفغانستان        
    *  رئيس وزراء الهند يواجه اختبارا انتخابيا مع بدء التصويت في
أوتار براديش
    * حلف الأطلسي يقول التضليل الإعلامي الروسي زاد بشكل كبير منذ
ضم القرم
    * خامنئي: السويد دولة صاحبة سمعة طيبة لدى الشعب الإيراني
    * المئات يحتجون على اجتماع لليمين المتطرف في ايطاليا واندلاع
اشتباكات
    * ناشطون مناهضون وآخرون مؤيدون للإجهاض يتظاهرون في أنحاء
أمريكا   

    
    
     السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 6969.26 نقطة في الإغلاق
السابق

     مصر
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.86% إلى 13114.86 نقطة في الإغلاق
السابق
    * التضخم السنوي في مدن مصر يقفز إلى 28.1% في يناير
    * مصر تستهدف زيادة إنتاج القمح المحلي إلى 10 ملايين طن

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.1% إلى 4569.49 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.16% إلى 3682.81 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.09% إلى 6582.75 نقطة في الإغلاق
السابق

  
   الأسواق العالمية
    
 مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +96.97        +0.48%        20269.37 نقطة
ستاندرد آند بورز    +8.23        +0.36%        2316.10
ناسداك            +18.95     +0.33%      5734.13
ستوكس 600        +0.60      +0.16%        367.39
نيكي (مستوى الإغلاق السابق)
            +471.26‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬+2.49%        19378.93

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.80          +1.51%        53.79
دولار/برميل
برنت            +1.0          +1.80%        56.63

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0636-1.0638   دولار
الدولار/الين        113.24-113.26   ين
الاسترليني/الدولار    1.2482-1.2487   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1234.01-1234.22 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 