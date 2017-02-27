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صباح الخير من رويترز

Mon Feb 27, 2017 4:27am GMT
 
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الاثنين 27 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * المرصد: الجيش السوري يتقدم على حساب الدولة الإسلامية قرب
حلب
    * نشطاء سوريون يطالبون بمحادثات عن الانتقال السياسي ومراقبة
الهدنة
    * وسائل إعلام رسمية: انتحاري يستهدف مركزا للشرطة بشرق
الجزائر
    * وزارة:إصابة أربعة من الشرطة البحرينية في هجوم على حافلة
    * استقبال حافل في ماليزيا للعاهل السعودي في بداية جولة
آسيوية
    * نائب مصري يسعى لتعديل دستوري يرفع القيد على فترات الرئاسة
    * أعضاء في فتح: الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل عددا من
أبناء الحركة
    * وزارة: إيطاليا تطرد تونسيين أحدهما اتصل بمنفذ هجوم برلين
    * المغرب يعلن سحب قواته من منطقة الكركرات بالصحراء الغربية
    * إيران تجري مناورات بحرية وسط تصاعد التوترات مع أمريكا
    * البيت الأبيض: ترامب قد يؤيد التحقيق في هجوم أمريكي باليمن
    * وزيرة المالية: تونس تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامة هذا العام
    * إيران تنوي إصدار سندات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة
    * 

    
     أهم الأنباء العالمية
    * مسؤول بريطاني: الدولة الإسلامية تخطط لهجمات في بريطانيا
    * احتشاد آلاف في مسيرة مناهضة للحكومة في رومانيا
    * عملية جوية للأمم المتحدة تفرق ميليشيا مسلحة في أفريقيا
الوسطى
    * المرشح الرئاسي الفرنسي فيون ينتقد الحكومة بشأن أعمال عنف
    * بيرني ساندرز سيدعو لإصلاح شامل للحزب الديمقراطي الأمريكي
    * شرطة ألمانيا تقول الرجل المحتجز في حادث دهس لا صلة له
بالإرهاب
    * البابا فرنسيس يقول إنه يرغب في زيارة جنوب السودان
    * احتجاز زعيم المعارضة في قرغيزستان قبل حملة انتخابات
الرئاسة
    * استراليا وإندونيسيا تستعيدان العلاقات العسكرية الكاملة
    * احتجاز زعيم للمعارضة في قرغيزستان قبل حملة انتخابات
الرئاسة
    * توقعات بتعزيز قدرات الصين البحرية وسط مخاوف من سياسات
ترامب غير المتوقعة    

    السعودية
    * مسؤول: أكثر من 100 شركة سعودية أبدت اهتماما بسوق "نمو"
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 7049.54 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر
    * مساهمو أموك المصرية يقرون تجزئة سهم الشركة إلى 10 أسهم
وإصدار شهادات إيداع دولية
    * أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية تقفز بنحو 62% في
2016
    * مؤشر البورصة يصعد 0.24% إلى 12269.88 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مصادر: أبراج استحوذت على جامعة ميدلسكس دبي في نهاية يناير
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.07% إلى 4656.73 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 0.24% إلى 3647.51 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.25% إلى 6809.78 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +11.44     +0.05%        20821.76 نقطة
ستاندرد آند بورز    +3.53        +0.15%        2367.34
ناسداك            +9.799     +0.17%      5845.306
ستوكس 600        -2.84         -0.76%        370.01
نيكي  (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين)
            -35.‭‭‭‭‭‭‬116‭‬‬‬‬‬‬  ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭   
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-60.‭‭‭‭‭‭0‬‬‬‬‬‬%    19167.19

النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        +0.19          +0.35%           54.18
دولار/برميل
برنت            +0.25          +0.45%        56.24

العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0564-1.0565   دولار
الدولار/الين        112.22-112.25   ين
الاسترليني/الدولار    1.2426-1.2427   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1255.75-1256.55 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 