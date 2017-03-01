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صباح الخير من رويترز

Wed Mar 1, 2017 4:13am GMT
 
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الأربعاء أول مارس آذار 
        
أهم الأنباء الإقليمية
    * إسرائيل تجلي مستوطنين من منازل أقيمت على أرض فلسطينية خاصة
    * تزايد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بلبنان وإصابة طفل
    * محكمة مصرية تبرئ مسؤولا آخر من عهد مبارك في قضية فساد
    * روسيا: مشروع قرار بمجلس الأمن لمعاقبة سوريا يضر بمحادثات
السلام
    * لوفتهانزا واير فرانس تطالبان بقانون أوروبي قوي ضد ناقلات
الخليج

أهم الأنباء العالمية
    * ترامب يفتح الباب أمام إصلاح نظام الهجرة في كلمة أمام
الكونجرس
    * كوريا الجنوبية تقترح تعليق عضوية كوريا الشمالية في الأمم
المتحدة
    * بدء تدريبات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية وسط توتر مع
بيونجيانج
    * ماليزيا توجه اتهاما لامرأتين بقتل أخي زعيم كوريا الشمالية
    * شرطة ألمانيا تفتش مواقع ذات صلة بمسجد زاره مهاجم سوق عيد
الميلاد
    * مسح لرويترز: التزام أوبك بخفض الإنتاج يزيد إلى 94% في
فبراير

السعودية
    * أرامكو تشتري حصة بقيمة 7 مليارات دولار في مشروع رابيد من
بتروناس
    * مصادر: السعودية تريد ارتفاع سعر النفط إلى نحو 60 دولارا في
2017
    * تباطؤ الإقراض المصرفي لأدني وتيرة في نحو 7 سنوات
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 6972.39 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * البنوك تتجه لتحويل أرباح الشركات الأجنبية بعد طول توقف
    * ارتفاع المعروض النقدي المصري 41.51% على أساس سنوي في يناير
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.72% إلى 11937.67 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * نمو أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم 10% في 2016.
    * مرتبون: أوامر الاكتتاب في سندات ماجد الفطيم الإماراتية
تتجاوز مليار دولار.
    * دار جروب تصبح أكبر مساهم في وورلي بارسونز الاسترالية
    * مؤشر أبوظبي ينزل 1.65% إلى 4552.09 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.09% إلى 3630.34 نقطة في الإغلاق السابق

   الكويت
    * بنك وربة الكويتي يتعاقد مع مستشارين لترتيب اجتماعات لتسويق
صكوك خارج الكويت
    * شركة تابعة لأعيان العقارية الكويتية تبيع عقارات مقابل 7.25
مليون دينار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 6783.08 نقطة في الإغلاق
السابق

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -25.20     -0.12%        20812.24 نقطة
ستاندرد آند بورز    -6.11        -0.26%        2363.64
ناسداك            -36.461    -0.62%      5825.438
ستوكس 600        +0.72         +0.19%        370.24
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            +207.62‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬+1.09%        19326.61

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.10        +0.19%        54.11
دولار/برميل
برنت            +0.14        +0.25%        56.65

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0559-1.0560     دولار
الدولار/الين        113.37-113.38     ين
الاسترليني/الدولار    1.2369-1.2373     دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1242.96-1243.73 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 