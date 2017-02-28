بنوك مصر تتجه لتحويل أرباح الشركات الأجنبية بعد طول توقف

من اريك كنيكت

القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الثلاثاء إن البنوك المصرية ستخصص نحو ربع فوائضها من العملة الصعبة للشركات الأجنبية الراغبة في تحويل أرباحها إلى الخارج مما سيساعد في تقليص الطلبات المتراكمة منذ ما قبل تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

عانت الشركات الأجنبية لتحويل أرباحها منذ اندلاع انتفاضة 2011 وما أعقبتها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وتسببت في نقص العملة الصعبة في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد وأجبرت البلاد على تقنين الدولارات.

ومنحت الأولوية للسلع الأساسية مثل الأدوية والحبوب لا الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على الدولارات لتحويل أرباحها.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني في تحرك استهدف جذب رأس المال الأجنبي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتنخفض العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر كانون الأول.

وزاد الجنيه في الأسابيع الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو 15.8 جنيه للدولار اليوم مع الانتهاء من تلبية الطلب المتراكم على الدولار لتمويل الواردات.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي أخطرهم في نوفمبر تشرين الثاني بالبدء في تخصيص دولارات للواردات غير الأساسية مع تقلص الطلبات المتراكمة لتمويل السلع الأساسية تدريجيا.

ويقول المصرفيون حاليا إن البنك المركزي أخطرهم باستخدام بعض ذلك الفائض لتلبية طلبات تحويل الأرباح.