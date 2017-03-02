الخميس 2 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * دي ميستورا يجتمع مع وفد المعارضة السورية. * مصدر: الجيش السوري سيسيطر على تدمر "قريبا جدا". * الجيش العراقي يسيطر على طرق الخروج الرئيسية من الموصل. * ترامب: غارة اليمن كانت ناجحة وجمعت معلومات حيوية. * وكالة: أمر ترامب الجديد بشأن الهجرة سيزيل العراق من قائمة حظر السفر.أهم الأنباء العالمية * المرشح الرئاسي الفرنسي فيون يلغي مؤتمرا انتخابيا ويكتفي ببيان. * أمريكا تسعى لإنهاء "وسواس إسرائيل" لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. * إصابة 35 على الأقل في انفجار بمركز للشرطة في كابول. * ترامب يفتح الباب أمام إصلاح نظام الهجرة في كلمة أمام الكونجرس. * ترامب يجدد تعهداته لحلفاء أمريكا ويطالبهم بدفع "نصيب عادل" للتكلفة. * الكرملين: ننتظر بصبر إجراء سياسيا أمريكيا يتعلق بروسيا * شينخوا: 12.4 مليون تجاوزوا خط الفقر في الصين عام 2016. * قمة منظمة التعاون الاقتصادي تبدأ أعمالها في إسلام أباد. * استراليا تستدعي سفراءها حول العالم لإعادة صياغة سياستها الخارجية والتجارية. السعودية * العاهل السعودي يوقع اتفاقيات تعاون في مستهل زيارة لإندونيسيا. * مؤشر البورصة ينخفض 0.08% إلى 6966.53 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصرفيون: المركزي المصري انتهى من سداد الديون الدولارية على شركات للبنوك. * مؤشر البورصة يرتفع 0.51% إلى 11998.72 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مطار دبي يستقبل 8 ملايين راكب في يناير مسجلا مستوى قياسيا. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.38% إلى 4569.53 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يتراجع 0.27% إلى 3620.68 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.64% إلى 6739.73 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +303.31 +1.46% 21115.55 نقطة ستاندرد آند بورز +32.32 +1.37% 2395.96 ناسداك +78.59 +1.35% 5904.03 ستوكس 600 +5.45 +1.47% 375.69 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) +181.66‭ ‬‬‬‬‬‬‬+0.94% 19575.20 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي 0.12- -0.22% 53.71 دولار/برميل برنت 0.05- -0.09% 56.31 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0531-1.0532 دولار الدولار/الين 113.96-113.97 ين الاسترليني/الدولار 1.2276-1.2280 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1246.09-1247.59 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)