ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمصر إلى 26.542 مليار دولار بنهاية فبراير

القاهرة 2 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي اليوم الخميس إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير شباط من 26.363 مليار في نهاية يناير كانون الثاني.

وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ أن توصلت مصر في نوفمبر تشرين الثاني إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى.