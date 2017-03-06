الاثنين 6 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تبدأ هجوما جديدا للتقدم صوب وسط الموصل القديمة * طيار سوري تحطمت طائرته في تركيا يقول إنها أسقطت وهو في طريقه لإدلب * قوات شرق ليبيا تستأنف توجيه ضربات لمنافسين قرب موانئ النفط * نتنياهو يلتقي بوتين يوم الخميس ويقول إيران تسعى لموطئ قدم دائم في سوريا * العراق سيحصل على 10 مليارات جنيه استرليني قروضا لعقود بريطانية * مجلس الشورى بالبحرين يقر المحاكمات العسكرية للمشتبه بأنهم متشددون * البنك المركزي المغربي يقر 5 منتجات مالية إسلامية أهم الأنباء العالمية * وزارة الدفاع: مسلحون يقتلون 11 جنديا ماليا قرب الحدود مع بوركينا فاسو * كوريا الجنوبية:كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ لمسافة نحو ألف كيلومتر * اليابان تقول إن الصواريخ الكورية الشمالية سقطت على بعد 300 كيلومتر من ساحلها * مسؤولون: أمريكا لا ترى ما يشير إلى اختبار كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات * مواجهة بين أوكرانيا وروسيا في محكمة العدل الدولية * زلزال قوته 6.5 درجة يقع قبالة بابوا غينيا الجديدة * وصول نحو 1300 مهاجر إلى صقلية بعد إنقاذهم في مطلع الأسبوع * ماليزيا تعتقل سبعة للاشتباه في صلاتهم بجماعات متشددة * المكسيك تفتح مراكز للدفاع عن المهاجرين في قنصلياتها بأمريكا * وكالات: قراصنة في نيجيريا يفرجون عن بحارة روس وأوكراني * هاموند: بريطانيا تحتاج إلى احتياطيات مالية لتأمين الخروج من الاتحاد الأوروبي * منظمة الصحة :البيئة الملوثة تودي بحياة 1.7 مليون طفل سنويا السعودية * القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل في فبراير أسرع وتيرة نمو في 18 شهرا * الهيئة العامة للسياحة السعودية تعتزم إقراض 397 مليون ريال خلال 2017 * مؤشر البورصة ينزل 0.7% إلى 6968 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * أنشطة الشركات غير النفطية بمصر تنكمش للشهر السابع عشر على التوالي * مدينة نصر للإسكان تبيع جميع وحدات المرحلة 2 من مشروع سراي * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 12499.6 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * سوق دبي المالي تطلق منصة لتداول صناديق المؤشرات * تسارع نمو الشركات غير النفطية بالإمارات في فبراير * بنك الإمارات دبي الوطني يخطط لطرح أولي لأسهم الإمارات دبي الوطني ريت * مؤشر أبوظبي ينزل 0.68% إلى 4565.15 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 1.13% إلى 3543.33 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * دانة الصفاة الكويتية تتلقى عرضا لشراء شركة تابعة لها في لبنان مقابل 85 مليون دولار * مؤشر البورصة يرتفع 0.55% إلى 6804.56 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +2.74 +0.01% 21005.71 نقطة ستاندرد آند بورز +1.20 +0.05% 2383.12 ناسداك +9.53 +0.16% 5870.75 ستوكس 600 -0.38 -0.1% 375.23 نيكي (الساعة 0422 جمت اليوم الاثنين) -‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬87.11 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬0.45% 19382.06 النفط (الساعة 0422 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.25 -0.47% 53.08 دولار/برميل برنت -0.22 -0.39% 55.68 العملات والذهب (الساعة 0422 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0602-1.0606 دولار الدولار/الين 113.79-113.84 ين الاسترليني/الدولار 1.2285-1.2287 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1233.91-1234.12 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)