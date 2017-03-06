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صباح الخير من رويترز

Mon Mar 6, 2017 4:29am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 6 مارس آذار 
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    
    * القوات العراقية تبدأ هجوما جديدا للتقدم صوب وسط الموصل
القديمة
    * طيار سوري تحطمت طائرته في تركيا يقول إنها أسقطت وهو في
طريقه لإدلب 
    * قوات شرق ليبيا تستأنف توجيه ضربات لمنافسين قرب موانئ النفط
    * نتنياهو يلتقي بوتين يوم الخميس ويقول إيران تسعى لموطئ قدم
دائم في سوريا
    * العراق سيحصل على 10 مليارات جنيه استرليني قروضا  لعقود
بريطانية
    * مجلس الشورى بالبحرين يقر المحاكمات العسكرية للمشتبه بأنهم
متشددون 
    * البنك المركزي المغربي يقر 5 منتجات مالية إسلامية

     أهم الأنباء العالمية
    * وزارة الدفاع: مسلحون يقتلون 11 جنديا ماليا قرب الحدود مع
بوركينا فاسو 
    * كوريا الجنوبية:كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ لمسافة نحو
ألف كيلومتر
    * اليابان تقول إن الصواريخ الكورية الشمالية سقطت على بعد 300
كيلومتر من ساحلها
    * مسؤولون: أمريكا لا ترى ما يشير إلى اختبار كوريا الشمالية
صاروخا عابرا للقارات 
    * مواجهة بين أوكرانيا وروسيا في محكمة العدل الدولية 
    * زلزال قوته 6.5 درجة يقع قبالة بابوا غينيا الجديدة 
    * وصول نحو 1300 مهاجر إلى صقلية بعد إنقاذهم في مطلع الأسبوع 
    * ماليزيا تعتقل سبعة للاشتباه في صلاتهم بجماعات متشددة
    * المكسيك تفتح مراكز للدفاع عن المهاجرين في قنصلياتها
بأمريكا
    * وكالات: قراصنة في نيجيريا يفرجون عن بحارة روس وأوكراني
    * هاموند: بريطانيا تحتاج إلى احتياطيات مالية لتأمين الخروج
من الاتحاد الأوروبي
    * منظمة الصحة :البيئة الملوثة تودي بحياة 1.7 مليون طفل سنويا

    السعودية
    * القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل في فبراير أسرع
وتيرة نمو في 18 شهرا
    * الهيئة العامة للسياحة السعودية تعتزم إقراض 397 مليون ريال
خلال 2017
    * مؤشر البورصة ينزل 0.7% إلى 6968 نقطة في الإغلاق السابق.

    مصر
    * أنشطة الشركات غير النفطية بمصر تنكمش للشهر السابع عشر على
التوالي
    * مدينة نصر للإسكان تبيع جميع وحدات المرحلة 2 من مشروع سراي
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 12499.6 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * سوق دبي المالي تطلق منصة لتداول صناديق المؤشرات
    * تسارع نمو الشركات غير النفطية بالإمارات في فبراير
    * بنك الإمارات دبي الوطني يخطط لطرح أولي لأسهم الإمارات دبي
الوطني ريت
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.68% إلى 4565.15 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 1.13% إلى 3543.33 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * دانة الصفاة الكويتية تتلقى عرضا لشراء شركة تابعة لها في
لبنان مقابل 85 مليون دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.55% إلى 6804.56 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +2.74      +0.01%           21005.71 نقطة
ستاندرد آند بورز    +1.20        +0.05%         2383.12
ناسداك            +9.53      +0.16%       5870.75
ستوكس 600        -0.38         -0.1%            375.23
نيكي  (الساعة 0422 جمت اليوم الاثنين)
            -‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬87.11 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭   
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬0.45%        19382.06

النفط (الساعة 0422 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.25          -0.47%           53.08
دولار/برميل
برنت            -0.22          -0.39%        55.68

العملات والذهب (الساعة 0422 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0602-1.0606   دولار
الدولار/الين        113.79-113.84   ين
الاسترليني/الدولار    1.2285-1.2287   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1233.91-1234.12 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 