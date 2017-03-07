الثلاثاء 7 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * متحدث: قوات الحكومة السورية تتسلم مواقع من فصيل تدعمه أمريكا * الجيش الأمريكي ينشر قوات في منبج في "إشارة ردع" * متحدث عراقي: قوات الأمن العراقية سيطرت على مبنى الحكومة الرئيسي بالموصل * سكان: مقتل اثنين يشتبه بانتمائهما للقاعدة في ضربة باليمن * مسؤولون: قوات شرق ليبيا تحشد لشن هجوم مضاد على موانئ نفطية * مسؤول: إنتاج الواحة الليبية النفطي انخفض 35 ألف ب/ي جراء اشتباكات * رئيس الوزراء: احتياطيات الجزائر فوق 100 مليار دولار هذا العام * وزير خارجية نيوزيلندا متفائل بإتمام اتفاق تجارة مع الخليج هذا العام أهم الأنباء العالمية * ترامب يوقع أمرا معدلا بحظر السفر ويستثني العراق * الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء قيادة للتدريب العسكري بعد انسحاب بريطانيا * الحكومة: مقتل 30 في هجوم جماعة عرقية على مواقع للجيش في ميانمار * العراق: من السابق لأوانه البت في تمديد تخفيضات إنتاج أوبك * وكالة الطاقة تحذر من "أزمة معروض" نفطي بحلول 2020 * رئيس وكالة الطاقة: قطاع النفط يحتاج زيادة الاستثمار 20% هذا العام * نمو الطلب العالمي على الشحن الجوي 6.9% في يناير السعودية * الرئيس التنفيذي: إدراج أرامكو محليا وخارجيا في النصف/2 من 2018 * مسح: صناديق استثمار تتوقع تقييم أرامكو عند 1-1.5 تريليون دولار * ينساب ترسي عقدا بقيمة 99.4 مليون دولار على شركة كورية * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 6976.35 نقطة في الإغلاق السابق مصر * إعفاء واردات السكر الخام من الرسوم حتى نهاية 2017 * إبرام اتفاق لمحصول الأرز المحلي بعد 6 أشهر من الحصاد * مؤشر البورصة يرتفع 0.99% إلى 12623.22 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تأخر افتتاح مبنى جديد في مطار أبوظبي إلى 2019 * مجلس الوزراء الهندي يقر اتفاقا لتخزين النفط مع أدنوك * مبادلة أبوظبي وصندوق روسي صيني يتطلعان لحصة في أوراسيا للحفر * مصادر: مصرف أبوظبي الإسلامي يدرس إصدار صكوك دولارية * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.86% إلى 4604.27 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.38% إلى 3556.82 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.79% إلى 6750.76 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -51.37 -0.24% 20954.34 نقطة ستاندرد اند بورز -7.81 -0.33% 2375.31 ناسداك -21.578 -0.37% 5849.175 ستوكس 600 -1.96 -0.52% 373.27 نيكي (الساعة 0621 جمت اليوم الثلاثاء) -44.77‭‭ ‬‬-0.23% 19334.37 النفط (الساعة 0621 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.02 -0.04% 53.18 دولار/برميل برنت -0.07 -0.12% 55.94 العملات والذهب (الساعة 0621 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0590-1.592 دولار الدولار/الين 113.88-113.89 ين الاسترليني/الدولار 1.2244-1.2248 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1226.46-1226.64 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)