Wed 9 Aug 2017 | 4:20 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Tue Mar 7, 2017 4:27am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 7 مارس آذار 
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * متحدث: قوات الحكومة السورية تتسلم مواقع من فصيل تدعمه
أمريكا
    * الجيش الأمريكي ينشر قوات في منبج في "إشارة ردع"
    * متحدث عراقي: قوات الأمن العراقية سيطرت على مبنى الحكومة
الرئيسي بالموصل
    * سكان: مقتل اثنين يشتبه بانتمائهما للقاعدة في ضربة باليمن
    * مسؤولون: قوات شرق ليبيا تحشد لشن هجوم مضاد على موانئ نفطية
    * مسؤول: إنتاج الواحة الليبية النفطي انخفض 35 ألف ب/ي جراء
اشتباكات
    * رئيس الوزراء: احتياطيات الجزائر فوق 100 مليار دولار هذا
العام
    * وزير خارجية نيوزيلندا متفائل بإتمام اتفاق تجارة مع الخليج
هذا العام

أهم الأنباء العالمية
    * ترامب يوقع أمرا معدلا بحظر السفر ويستثني العراق
    * الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء قيادة للتدريب العسكري بعد
انسحاب بريطانيا
    * الحكومة: مقتل 30 في هجوم جماعة عرقية على مواقع للجيش في
ميانمار
    * العراق: من السابق لأوانه البت في تمديد تخفيضات إنتاج أوبك
    * وكالة الطاقة تحذر من "أزمة معروض" نفطي بحلول 2020
    * رئيس وكالة الطاقة: قطاع النفط يحتاج زيادة الاستثمار 20%
هذا العام
    * نمو الطلب العالمي على الشحن الجوي 6.9% في يناير

السعودية
    * الرئيس التنفيذي: إدراج أرامكو محليا وخارجيا في النصف/2 من
2018
    * مسح: صناديق استثمار تتوقع تقييم أرامكو عند 1-1.5 تريليون
دولار
    * ينساب ترسي عقدا بقيمة 99.4 مليون دولار على شركة كورية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 6976.35 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * إعفاء واردات السكر الخام من الرسوم حتى نهاية 2017
    * إبرام اتفاق لمحصول الأرز المحلي بعد 6 أشهر من الحصاد
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.99% إلى 12623.22 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * تأخر افتتاح مبنى جديد في مطار أبوظبي إلى 2019
    * مجلس الوزراء الهندي يقر اتفاقا لتخزين النفط مع أدنوك
    * مبادلة أبوظبي وصندوق روسي صيني يتطلعان لحصة في أوراسيا
للحفر
    * مصادر: مصرف أبوظبي الإسلامي يدرس إصدار صكوك دولارية
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.86% إلى 4604.27 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.38% إلى 3556.82 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.79% إلى 6750.76 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -51.37     -0.24%        20954.34 نقطة
ستاندرد اند بورز    -7.81        -0.33%        2375.31
ناسداك            -21.578    -0.37%        5849.175
ستوكس 600        -1.96         -0.52%        373.27
نيكي (الساعة 0621 جمت اليوم الثلاثاء)
            -44.77‭‭        ‬‬-0.23%        19334.37

النفط (الساعة 0621 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        -0.02          -0.04%           53.18
دولار/برميل
برنت            -0.07          -0.12%        55.94

العملات والذهب (الساعة 0621 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0590-1.592   دولار
الدولار/الين        113.88-113.89  ين
الاسترليني/الدولار    1.2244-1.2248   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1226.46-1226.64 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 