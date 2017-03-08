الأربعاء 8 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري يقترب من محطة مياه تمد حلب تسيطر عليها الدولة الإسلامية * متحدث: قوات سورية مدعومة من أمريكا تضيق الخناق على الرقة * منظمة: مقتل 22 مهاجرا في معارك بين مهربين ليبيين * يلدريم: ينبغي أن تنسق تركيا بشكل كامل مع أمريكا وروسيا في سوريا * بيان: قائد الجيش التركي اجتمع بنظيريه الأمريكي والروسي أهم الأنباء العالمية * كوريا الشمالية تحذر من "حرب فعلية" وأمريكا تصفها بالدولة "المنبوذة" * ماي تريد إقرار مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون تعديل * أمريكا تسجل إصابات بإنفلونزا الطيور في ولاية ويسكونسن * الشرطة الماليزية تحبط هجوما على أمراء عرب قبل زيارة ملك السعودية * حكم قضائي بعدم إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإصدار تأشيرات لأسباب إنسانية * ألمانيا ترجئ عقدا مع شركة أوروبية لنظام دفاع صاروخي * وزير الطاقة السعودي يقول العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن * زد.تي.إي الصينية تدفع 892 مليون دولار في تسوية أمريكية السعودية * وزارة سعودية تقيم مشروعا مع شركة خاصة لبناء منازل * إيه.دي.إم والمراعي بين شركات تتطلع لشراء أصول مطاحن سعودية * رجال أعمال سعوديون يشكون آلام الإصلاحات لولي ولي العهد * مؤشر البورصة يرتفع 0.24% إلى 6993.13 نقطة في الإغلاق السابق مصر * احتجاجات في مصر وسط مخاوف من تخفيض دعم الخبز * وزير: مصر تريد عودة أعداد السياح إلى ما قبل انتفاضة 2011 * مصدر قضائي: محكمة مصرية تقرر التحفظ على أحمد عز في قضية "تراخيص الحديد" * صحيفة: السويدي إليكتريك المصرية تتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية لاقتراض 75 مليون دولار * تجار: رفض شحنتي قمح روسي وشحنة قمح أرجنتيني لمصر في موانئ المنشأ * مؤشر البورصة يرتفع 0.43% إلى 12677.55 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الاتحاد للطيران تبلغ المسافرين بالتشاور مع البعثات الأمريكية بعد أمر جديد لترامب * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.28% إلى 4591.52 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 1.53% إلى 3502.36 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الأرباح السنوية لكيبكو الكويتية تهبط 11% * ليبرتي وزين تستثمران في شركة ماليزية لبث الفيديو عبر الإنترنت * تسعير باكورة إصدارات الكويت من السندات الدولية سيقترب من دين أبوظبي * مؤشر البورصة يهبط 1.26% إلى 6665.90 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -29.58 -0.14% 20924.76 نقطة ستاندرد اند بورز -6.92 -0.29% 2368.39 ناسداك -15.246 -0.26% 5833.929 ستوكس 600 -1.00 -0.27% 372.27 نيكي (الساعة 0630 جمت اليوم الخميس) -114.33‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬-0.59% 19229.82 النفط (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.35 -0.66% 52.79 دولار/برميل برنت -0.29 -0.52% 55.63 العملات والذهب (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0562-1.563 دولار الدولار/الين 113.65-113.68 ين الاسترليني/الدولار 1.2200-1.2202 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1216.80-1218.30 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)