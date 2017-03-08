Wed 9 Aug 2017 | 4:22 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Mar 8, 2017 4:35am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 8 مارس آذار 
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش السوري يقترب من محطة مياه تمد حلب تسيطر عليها الدولة
الإسلامية
    * متحدث: قوات سورية مدعومة من أمريكا تضيق الخناق على الرقة
    * منظمة: مقتل 22 مهاجرا في معارك بين مهربين ليبيين
    * يلدريم: ينبغي أن تنسق تركيا بشكل كامل مع أمريكا وروسيا في
سوريا
    * بيان: قائد الجيش التركي اجتمع بنظيريه الأمريكي والروسي

أهم الأنباء العالمية
    * كوريا الشمالية تحذر من "حرب فعلية" وأمريكا تصفها بالدولة
"المنبوذة"
    * ماي تريد إقرار مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي دون تعديل
    * أمريكا تسجل إصابات بإنفلونزا الطيور في ولاية ويسكونسن
    * الشرطة الماليزية تحبط هجوما على أمراء عرب قبل زيارة ملك
السعودية
    * حكم قضائي بعدم إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإصدار تأشيرات
لأسباب إنسانية
    * ألمانيا ترجئ عقدا مع شركة أوروبية لنظام دفاع صاروخي
    * وزير الطاقة السعودي يقول العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن
    * زد.تي.إي الصينية تدفع 892 مليون دولار في تسوية أمريكية

السعودية
    * وزارة سعودية تقيم مشروعا مع شركة خاصة لبناء منازل
    * إيه.دي.إم والمراعي بين شركات تتطلع لشراء أصول مطاحن 
سعودية
    * رجال أعمال سعوديون يشكون آلام الإصلاحات لولي ولي العهد
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.24% إلى 6993.13 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * احتجاجات في مصر وسط مخاوف من تخفيض دعم الخبز
    * وزير: مصر تريد عودة أعداد السياح إلى ما قبل انتفاضة 2011
    * مصدر قضائي: محكمة مصرية تقرر التحفظ على أحمد عز في قضية
"تراخيص الحديد"
    * صحيفة: السويدي إليكتريك المصرية تتفاوض مع مؤسسة التمويل
الدولية لاقتراض 75 مليون دولار
    * تجار: رفض شحنتي قمح روسي وشحنة قمح أرجنتيني لمصر في موانئ
المنشأ
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.43% إلى 12677.55 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * الاتحاد للطيران تبلغ المسافرين بالتشاور مع البعثات
الأمريكية بعد أمر جديد لترامب
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.28% إلى 4591.52 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 1.53% إلى 3502.36 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * الأرباح السنوية لكيبكو الكويتية تهبط 11%
    * ليبرتي وزين تستثمران في شركة ماليزية لبث الفيديو عبر
الإنترنت
    * تسعير باكورة إصدارات الكويت من السندات الدولية سيقترب من
دين أبوظبي
    * مؤشر البورصة يهبط 1.26% إلى 6665.90 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -29.58     -0.14%        20924.76 نقطة
ستاندرد اند بورز    -6.92        -0.29%        2368.39
ناسداك            -15.246    -0.26%        5833.929
ستوكس 600        -1.00         -0.27%        372.27
نيكي (الساعة 0630 جمت اليوم الخميس)
            -114.33‭‭‭‭‭        ‬‬‬‬‬-0.59%        19229.82

النفط (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -0.35          -0.66%           52.79
دولار/برميل
برنت            -0.29          -0.52%        55.63

العملات والذهب (الساعة 0630 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0562-1.563    دولار
الدولار/الين        113.65-113.68   ين
الاسترليني/الدولار    1.2200-1.2202   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1216.80-1218.30 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 