جمود بسوق بين البنوك في مصر مع تراجع المعروض الدولاري

من أسماء الشريف

القاهرة 7 مارس آذار (رويترز) - تشهد سوق بين البنوك بمصر حالة من الجمود هذا الشهر بعد فورة نشاط في فبراير شباط وذلك مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي.

كانت سوق بين البنوك استعادت النشاط أوائل نوفمبر تشرين الثاني بعدما قرر البنك المركزي المصري التخلي عن ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار على أمل جذب تدفقات النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للدولار التي حجبت الأموال عن النظام المصرفي.

وقال مصرفيون إن سوق بين البنوك شهدت ركودا في الأشهر الأولي القليلة بعد تحرير سعر الصرف في الوقت الذي كانت البنوك تكافح فيه لتلبية الطلب المكبوت من عملائها على الدولار مما دفع الجنيه للانخفاض إلى نحو 20 جنيها للدولار في ديسمبر كانون الأول لكن الأموال تدفقت وبدأت البنوك في بيع فائض الدولارات في سوق بين البنوك.

وشهدت السوق نشاطا لأسابيع قليلة بفضل تدفق العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب الذين جذبهم ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية في فبراير شباط بعد بيع ناجح لسندات دولية بأربعة مليارات دولار مصحوبا بانخفاض طلب المستوردين على الدولار.

وقال مصرفي يعمل في مصر طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "وقع تأثير كرة الثلج والذي بدأ بعد بيع السندات الدولية... الأموال جاءت وبدأ سعر الدولار في الهبوط وبدأ الناس يشعرون بالذعر ويبيعون دولاراتهم."

نتيجة لهذا تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري ليبلغ 15.75 جنيه للدولار وتقول البنوك إن نشاط بين البنوك زاد في أوائل فبراير شباط ليبلغ متوسط عمليات بعض البنوك نحو 15 مليون دولار يوميا لكن آخرين قالوا إنها كانت أقل.

وقال المصرفي "السوق هشة وليست عميقة للغاية لذا إذا دخل 200 أو 300 مليون دولار السوق دفعة واحدة فيمكنهم أن يحدثوا فارقا."