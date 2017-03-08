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المركزي: البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف

Wed Mar 8, 2017 8:19am GMT
 
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القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وحتى نهاية فبراير شباط.

وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية وسعيا لجذب التدفقات الأجنبية.

وأضاف فايد أنه تم "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار... وفتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار."

وتعتمد البنوك المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين البنوك والقروض الدولارية من الخارج. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 