الخميس 9 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * التلفزيون العراقي نقلا عن مسؤول بالجيش: القوات العراقية وقوات الأمن تسيطر على طريق يؤدي من الموصل غربا إلى تلعفر. * وكالة: وزير الخارجية الإيراني يزور قطر ويلتقي أميرها. * مجلس منبج المدني يطلب مساعدات لنحو 130 ألف نازح. * وسائل إعلام: مجلس الوزراء اللبناني يعين جوزف عون قائدا جديدا للجيش. * مسؤول عسكري: صد هجوم مضاد من الدولة الإسلامية في الموصل. * المرصد: طائرات حربية تقصف شرقي دمشق بعد إعلان هدنة هناك. * العبادي: العراق سيواصل ضرب أهداف الدولة الإسلامية في سوريا. * وزير خارجية بريطانيا يزور إسرائيل والضفة الغربية. أهم الأنباء العالمية * الجنائية الدولية تطلب من جنوب أفريقيا المثول أمامها بسبب البشير. * مسؤول: أكثر من 30 قتيلا في هجوم على مستشفى عسكري بكابول. * وزير خارجية تركيا ينتقد المشاعر المناهضة للإسلام في ألمانيا. * مفوض حقوق الإنسان يستنكر سياسات الهجرة الأمريكية الجديدة. * موقع ويكيليكس ينشر أدوات اختراق سرية مزعومة للمخابرات الأمريكية. * المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية ستفصل الجمعة في مساءلة الرئيسة. * رئيس الوزراء الماليزي يخفف حدة نبرته تجاه كوريا الشمالية. السعودية * نتائج الشركات السعودية قد تشهد تعافيا بطيئا بعد عامين من التراجع. * مؤشر البورصة يتراجع 0.32% إلى 6970.84 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * محكمة مصرية تعاقب 3 مصريين و6 إسرائيليين بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتجسس. * مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة. * مؤشر البورصة يرتفع 0.46% إلى 12735.36 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * وزير الطاقة: الإمارات ستسرع وتيرة خفض إنتاج النفط بحلول يونيو. * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.02% إلى 4590.76 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.81% إلى 3530.59 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * وزير النفط الكويتي: التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج بلغ 140% في فبراير. * مؤشر البورصة يهبط 0.21% إلى 6651.65 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -69.03 -0.33% 20855.73 نقطة ستاندرد اند بورز -5.41 -0.22% 2362.98 ناسداك +3.62 +0.06% 5837.55 ستوكس 600 +0.31 +0.08% 372.58 نيكي (الساعة 0630 جمت اليوم الخميس) +65.32‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬+0.34% 19319.35 النفط (الساعة 0630 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.32 +0.64% 50.60 دولار/برميل برنت +0.45 +0.85% 53.56 العملات والذهب (الساعة 0630 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0531-1.532 دولار الدولار/الين 114.50-114.53 ين الاسترليني/الدولار 1.2157-1.2163 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1204.96-1205.12 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)