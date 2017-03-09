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صباح الخير من رويترز

Thu Mar 9, 2017 4:39am GMT
 
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الخميس 9 مارس آذار 
    
     أهم الأنباء الإقليمية
    * التلفزيون العراقي نقلا عن مسؤول بالجيش: القوات العراقية
وقوات الأمن تسيطر على طريق يؤدي من الموصل غربا إلى تلعفر.
    * وكالة: وزير الخارجية الإيراني يزور قطر ويلتقي أميرها.
    * مجلس منبج المدني يطلب مساعدات لنحو 130 ألف نازح.
    * وسائل إعلام: مجلس الوزراء اللبناني يعين جوزف عون قائدا
جديدا للجيش.
    * مسؤول عسكري: صد هجوم مضاد من الدولة الإسلامية في الموصل.
    * المرصد: طائرات حربية تقصف شرقي دمشق بعد إعلان هدنة هناك.
    * العبادي: العراق سيواصل ضرب أهداف الدولة الإسلامية في
سوريا.
    * وزير خارجية بريطانيا يزور إسرائيل والضفة الغربية.


    أهم الأنباء العالمية

    * الجنائية الدولية تطلب من جنوب أفريقيا المثول أمامها بسبب
البشير.
    * مسؤول: أكثر من 30 قتيلا في هجوم على مستشفى عسكري بكابول.
    * وزير خارجية تركيا ينتقد المشاعر المناهضة للإسلام في
ألمانيا.
    * مفوض حقوق الإنسان يستنكر سياسات الهجرة الأمريكية الجديدة.
    * موقع ويكيليكس ينشر أدوات اختراق سرية مزعومة للمخابرات
الأمريكية.
    * المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية ستفصل الجمعة في  مساءلة
الرئيسة.
    * رئيس الوزراء الماليزي يخفف حدة نبرته تجاه كوريا الشمالية.

     السعودية
    * نتائج الشركات السعودية قد تشهد تعافيا بطيئا بعد عامين من
التراجع.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.32% إلى 6970.84 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر
    * محكمة مصرية تعاقب 3 مصريين و6 إسرائيليين بالسجن المؤبد
لإدانتهم بالتجسس.
    * مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.46% إلى 12735.36 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * وزير الطاقة: الإمارات ستسرع وتيرة خفض إنتاج النفط بحلول
يونيو.
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.02% إلى 4590.76 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.81% إلى 3530.59 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * وزير النفط الكويتي: التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج
بلغ 140% في فبراير.
    * مؤشر البورصة يهبط 0.21% إلى 6651.65 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -69.03     -0.33%        20855.73 نقطة
ستاندرد اند بورز    -5.41        -0.22%        2362.98
ناسداك            +3.62          +0.06%        5837.55
ستوكس 600        +0.31          +0.08%        372.58 
    
نيكي (الساعة 0630 جمت اليوم الخميس)
            +65.32‭‭‭‭‭‭‭‭        ‬‬‬‬‬‬‬‬+0.34%        19319.35

النفط (الساعة 0630 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.32          +0.64%           50.60
دولار/برميل
برنت            +0.45          +0.85%        53.56

العملات والذهب (الساعة 0630 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0531-1.532    دولار
الدولار/الين        114.50-114.53   ين
الاسترليني/الدولار    1.2157-1.2163   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1204.96-1205.12 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)
 