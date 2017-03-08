نمو صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 39% في النصف/1

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد قفز نحو 39 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

وقال المركزي في بيان صحفي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول زادت من 3.1 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.