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صباح الخير من رويترز

Sun Mar 12, 2017 3:59am GMT
 
[-] نص [+] 

    الأحد 12 مارس آذار - 
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    
    * مسؤول فلسطيني: عباس يلتقي بمبعوث أمريكي في رام الله يوم
الثلاثاء.
    
    * إطلاق سراح جندي أردني أطلق النار على تلميذات إسرائيليات
بعد انقضاء عقوبته.
    
    * الأسد يصف القوات الأمريكية "بالغازية" لكن ما زال لديه أمل
إزاء ترامب.
    
    * مقتل 40 عراقيا على الأقل في تفجيرين استهدفا شيعة في دمشق.
    
    * المعارضة السورية تريد تأجيل اجتماع آستانة لتقييم وقف إطلاق
النار.
 
    أهم الأنباء العالمية
    
    * هولندا تمنع زيارة لوزير الخارجية التركي في تصعيد للخلاف
بين البلدين.

    * رئيس بلدية روتردام: وزيرة الأسرة التركية في طريق عودتها
إلى ألمانيا.

    * قوات الأمن الهولندية تفرق مظاهرة مؤيدة لإردوغان في روتردام

    * عزل مدعي نيويورك بعد رفضه الاستقالة.

    * المعارضة في الجابون ترفض دعوة الرئيس لإجراء محادثات لتخفيف
التوتر.

    * استطلاع:الحزب الديمقراطي الاشتراكي يتساوى مع المحافظين
بزعامة ميركل في ألمانيا.

    * ارتفاع عدد قتلى مركز لإيواء الأطفال في جواتيمالا إلى 39.

    * أشخاص آووا سنودن في هونج كونج يطلبون اللجوء في كندا.
    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.77% إلى 6916.84 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.93% إلى 12853.27 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 2.91% إلى 4457.30 نقطة في الإغلاق
السابق.

    * مؤشر دبي يتراجع 0.30% إلى 3520.17 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.89% إلى 6711.16 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +44.79     +0.21%        20902.98 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.73        +0.33%        2372.60
ناسداك            +22.99           +0.39%        5861.73
ستوكس 600        +0.34           +0.09%        373.23
    
نيكي (مستوى الإغلاق السابق)
            +286.03‭‭        ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+1.48%        19604.61

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        -0.79          -1.6%           48.49
دولار/برميل
برنت            -0.82          -1.6%        51.37

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0669-1.0675    دولار
الدولار/الين        114.74-114.76    ين
الاسترليني/الدولار    1.2160-1.2165    دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1204.47-1204.62  دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)
 