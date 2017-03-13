الاثنين 13 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * تحالف سوري لفصائل إسلامية متشددة يعلن مسؤوليته عن هجوم دمشق * وكالة: ولي ولي العهد السعودي يغادر إلى واشنطن للقاء ترامب * خارجية فرنسا تدين هجوم دمشق وتدعو روسيا وإيران لضمان الهدنة * المرصد السوري: ارتفاع قتلى تفجير دمشق إلى 74 * قائد عراقي: القوات العراقية استعادت 30% من أراضي غرب الموصل * إردوغان: هولندا ستدفع ثمن الإضرار بالعلاقات التركية الهولندية * رئيس الوزراء الهولندي يريد تهدئة الأزمة الدبلوماسية مع تركيا * التضخم في السودان يرتفع إلى 33.53% في فبراير أهم الأنباء العالمية * وزير بريطاني: يجب ألا يحصل البرلمان على حق نقض الخروج من الاتحاد الأوروبي * وسائل إعلام: رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تغادر البيت الأزرق * متحدث: رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تشعر بالأسف * الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يتعهد بالقضاء على الفساد والانقسامات الداخلية * عاصفة تتسبب في فيضانات وانقطاع في الكهرباء بأكبر مدينة في نيوزيلندا * الرئيس الصيني يدعو الجيش للاعتماد على التكنولوجيا المتطورة * كتابة عبارة تشكك في محارق النازي على جدار معبد يهودي في سياتل * السعودية * مؤشر البورصة يتراجع 1.2% إلى 6834.1 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * انخفاض متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر * وزير التموين: رصيد مصر من القمح 3 ملايين طن وسيتضاعف مع بدء توريد القمح المحلي * مساهمو عامر جروب المصرية يقرون توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم * مؤشر البورصة يرتفع 0.52% إلى 12919.90 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مصرف الشارقة الإسلامي يخطط لإصدار صكوك قابلة للتحويل * مبادلة الإماراتية استكملت الاستحواذ على 20% في الشركة الأم لانفستكورب البحرينية * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.47% إلى 4436.43 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يتراجع 1.12% إلى 3480.92 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * نائب الرئيس: زين الكويتية في المراحل النهائية لبيع أبراجها * مؤشر البورصة يرتفع 0.5% إلى 6742.02 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +44.79 +0.21% 20902.98 نقطة ستاندرد اند بورز +7.73 +0.33% 2372.60 ناسداك +22.99 +0.39% 5861.73 ستوكس 600 +0.34 +0.09% 373.23 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) +38.31‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.20% 19642.92 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.42 -0.87% 48.07 دولار/برميل برنت -0.36 -0.70% 51.01 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0696-1.0700 دولار الدولار/الين 114.78-114.83 ين الاسترليني/الدولار 1.2177-1.2178 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1206.43-1206.59 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)