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صباح الخير من رويترز

Mon Mar 13, 2017 4:13am GMT
 
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الاثنين 13 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    

    * تحالف سوري لفصائل إسلامية متشددة يعلن مسؤوليته عن هجوم
دمشق
    * وكالة: ولي ولي العهد السعودي يغادر إلى واشنطن للقاء ترامب
    * خارجية فرنسا تدين هجوم دمشق وتدعو روسيا وإيران لضمان
الهدنة
    * المرصد السوري: ارتفاع قتلى تفجير دمشق إلى 74
    * قائد عراقي: القوات العراقية استعادت 30% من أراضي غرب
الموصل
    * إردوغان: هولندا ستدفع ثمن الإضرار بالعلاقات التركية
الهولندية
    * رئيس الوزراء الهولندي يريد تهدئة الأزمة الدبلوماسية مع
تركيا
    * التضخم في السودان يرتفع إلى 33.53% في فبراير    أهم
الأنباء العالمية

    
    * وزير بريطاني: يجب ألا يحصل البرلمان على حق نقض الخروج من
الاتحاد الأوروبي
    * وسائل إعلام: رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تغادر البيت
الأزرق
    * متحدث: رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تشعر بالأسف 
    * الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يتعهد بالقضاء على الفساد
والانقسامات الداخلية   
    * عاصفة تتسبب في فيضانات وانقطاع في الكهرباء بأكبر مدينة في
نيوزيلندا
    * الرئيس الصيني يدعو الجيش للاعتماد على التكنولوجيا المتطورة
    * كتابة عبارة تشكك في محارق النازي على جدار معبد يهودي في
سياتل
    * 

    السعودية
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.2% إلى 6834.1 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * انخفاض متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر
    * وزير التموين: رصيد مصر من القمح 3 ملايين طن وسيتضاعف مع
بدء توريد القمح المحلي
    * مساهمو عامر جروب المصرية يقرون توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.52% إلى 12919.90 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الإمارات
    * مصرف الشارقة الإسلامي يخطط لإصدار صكوك قابلة للتحويل
    * مبادلة الإماراتية استكملت الاستحواذ على 20% في الشركة الأم
لانفستكورب البحرينية
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.47% إلى 4436.43 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يتراجع 1.12% إلى 3480.92 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * نائب الرئيس: زين الكويتية في المراحل النهائية لبيع أبراجها
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.5% إلى 6742.02 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +44.79     +0.21%        20902.98 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.73        +0.33%        2372.60
ناسداك            +22.99           +0.39%        5861.73
ستوكس 600        +0.34           +0.09%        373.23
    
نيكي  (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
            +38.31‭‭‭‭        ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.20%       
19642.92

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.42          -0.87%           48.07
دولار/برميل
برنت            -0.36          -0.70%        51.01

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0696-1.0700    دولار
الدولار/الين        114.78-114.83    ين
الاسترليني/الدولار    1.2177-1.2178    دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1206.43-1206.59  دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)
 