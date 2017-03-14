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صباح الخير من رويترز

Tue Mar 14, 2017 4:27am GMT
 
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الثلاثاء 14 مارس آذار
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * مقاتلو المعارضة السورية يوافقون على الخروج من حي الوعر
    * المرصد: الجيش السوري يتقدم في منطقة شرقي دمشق
    * المعارضة السورية تقول إنها لن تحضر محادثات آستانة
    * مصادر: روسيا تنشر فيما يبدو قوات في مصر وأعينها على دور في
ليبيا
    * قازاخستان: روسيا وتركيا وإيران تمضي قدما في محادثات آستانة
    * وكالة: روسيا مستعدة لاستئناف الاتصالات مع أمريكا بشأن
سوريا
    * القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة مع تقدمها بالحي القديم
في الموصل
    * وكالة: السيسي يصدر قرار بالعفو عن أكثر من 200 سجين في
قضايا تظاهر
    * ولي ولي العهد السعودي يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب
    * مقتل مهاجم فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس
    * وزير النفط: الكويت تؤيد تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو
    * مسؤول بمؤسسة النفط الليبية يرجح إعلان حالة القوة القاهرة
بمرفأي نفط إذا استمرت الاشتباكات    

أهم الأنباء العالمية
    * وزير: بريطانيا تبدأ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بنهاية
الشهر بعد موافقة البرلمان
    * ارتفاع عدد قتلى انهيار بمستودع للقمامة في إثيوبيا إلى
65انفجار يدمر حافلة في العاصمة الأفغانية ويقتل شخصا على الأقل
    * الشرطة ومسعفون: 13 قتيلا على الأقل في انفجار سيارة ملغومة
في مقديشو
    * اسكتلندا تطالب باستفتاء على الاستقلال قبل انسحاب بريطانيا
من الاتحاد الأوروبي
    * حلف الأطلسي يدعو تركيا وهولندا لنزع فتيل الخلاف
    * إعادة انتخاب رئيس المجر لفترة رئاسية ثانية
    * أمريكا تنشر طائرات بلا طيار في كوريا الجنوبية وسط توترات
مع الشمال
    * كوريا الشمالية تقاطع جلسة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وتصفها "بالمسيسة"

السعودية
    * مصادر: أرامكو السعودية تعين مستشارا إعلاميا للطرح الأولي
    * رئيس وزراء اليابان يطلب دعم السعودية لإدراج أرامكو في
طوكيو
    * مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 735 ألف طن من القمح الصلد
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.68% إلى 6787.80 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * إدارة بايونيرز المصرية توافق على إصدار شهادات إيداع دولية
    * صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية 528.947 مليون جنيه في
2016
    * النساجون الشرقيون المصرية توصي بتوزيع 1.4 جنيه للسهم عن
2016
    * أرباح المصرية للاتصالات تتراجع 11% في 2016 والشركة توصي
بتوزيع جنيه للسهم
    * مسؤول: المصرية للاتصالات تتوقع العودة للربحية في الربع/1
    * مساهمو القاهرة للدواجن يقرون توزيع 0.10 جنيه للسهم عن
أرباح 2016
    * حديد عز المصرية تستهدف زيادة إنتاجها إلى 5 ملايين طن في
2017
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 12929.13 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مصدر: داماك الإماراتية تفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية
    * مصادر: اتصالات أبوظبي تتطلع لإعادة هيكلة ديون وحدتها
النيجيرية قبل بيع حصتها
    * مصادر: مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية تحصل على قرض دوار
بقيمة تعادل مليار دولار
    * مؤشر أبوظبي يهبط 1.22% إلى 4382.32 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.58% إلى 3501.18 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * الكويت تطلق سندات قيمتها 8 مليارات دولار
    * ألافكو الكويتية تحصل على خط ائتماني بمبلغ 45 مليون دولار
لتمويل عمليات التشغيل
    * أعيان ومبرد الكويتيتان تبيعان حصتيهما في إنشاء القابضة
مقابل 13.4 مليون دينار
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.45% إلى 6711.57 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -21.50     -0.10%        20881.48 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.87        +0.04%        2373.47
ناسداك            +14.059    +0.24%        5875.784
ستوكس 600        +1.41        +0.38%        374.64
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
            -25.36‭‭‭‭‭‭‭        ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-0.13%       
19608.39

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.02          +0.04%           48.42
دولار/برميل
برنت            +0.06          +0.12%        51.41

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0653-1.0655    دولار
الدولار/الين        114.78-114.83    ين
الاسترليني/الدولار    1.2203-1.2204    دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1203.46-1204.23  دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 