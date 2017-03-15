الأربعاء 15 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * مفوض حقوق الإنسان: سوريا أصبحت "غرفة تعذيب". * مستشار سعودي: اجتماع ولي ولي العهد وترامب نقطة تحول تاريخية. * تركيا ترفض تقريرا أوروبيا ينتقد تعديلاتها الدستورية المقترحة. * الرئيس التركي: اعتذار هولندا غير كاف وسنفرض مزيدا من العقوبات. * قوات شرق ليبيا تستعيد السيطرة على مينائي نفط. * قراصنة صوماليون يخطفون سفينة تجارية للمرة الأولى منذ 2012. * الأمم المتحدة: الحكومة السورية تعمدت قصف مصادر المياه بدمشق. * شاهد: مقتل شخص في تفجير حافلة بحمص السورية. * إسرائيل تقول إنها أغلقت مكتبا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. * معركة الموصل تستعر والسكان يلوذون بالفرار. * حكومة سوريا تقول تركيا أخلت بالتزاماتها تجاه محادثات آستانة. أهم الأنباء العالمية * حصري-تايوان تقول التهديد العسكري الصيني يزداد واستراتيجية أمريكا للمنطقة مبهمة. * الصين تؤكد سادس ظهور لإنفلونزا الطيور في مزرعة بط في هوبي. * شرطة ألمانيا تداهم شققا وتغلق مسجدا تردد عليه منفذ هجوم برلين. * ماليزيا واستراليا ستتبادلان المعلومات بشأن المتشددين العائدين من العراق. * حاملة طائرات أمريكية تنضم لمناورات وبيونيجانج تهدد بضربات "بلا رحمة". * الصين تنتظر من اليابان توضيحا لتوجه حاملة طائرات إلى بحر الصين الجنوبي. * محكمة العدل الأوروبية تسمح بحظر ارتداء الرموز الدينية في العمل. السعودية * وزارة: تراجع معروض النفط السعودي في فبراير رغم زيادة الإنتاج * تويوتا اليابانية تدرس إنتاج السيارات في السعودية * الحكومة الفلسطينية: السعودية تقدم 30 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 6790.71 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * روسيا: ليس لنا قوات خاصة في مصر. * مصر تحظر تخزين القمح بصوامع القطاع الخاص في الموسم الجديد إلا بشروط. * مؤشر البورصة يتراجع 1.08% إلى 12789.52 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * اياتا تتوقع تراجع ربحية شركات الطيران الإماراتية في 2017. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.13% إلى 4387.96 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يتراجع 0.93% إلى 3468.58 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 1.17% إلى 6790.4 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -44.11 -0.21% 20837.37 نقطة ستاندرد اند بورز -8.02 -0.34% 2365.45 ناسداك -18.968 -0.32% 5856.816 ستوكس 600 -1.18 -0.31% 373.46 نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الأربعاء‭‭(‬‬ -47.48‭ ‬‬-0.24% 19562.02 النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.86 +1.8% 48.58 دولار/برميل برنت +0.78 +1.53% 51.70 العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0614-1.0618 دولار الدولار/الين 114.80-114.85 ين الاسترليني/الدولار 1.2157-1.2160 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1200.79-1202.29 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)