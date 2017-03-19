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صباح الخير من رويترز

Sun Mar 19, 2017 4:10am GMT
 
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الأحد 19 مارس آذار
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 42 لاجئا صوماليا في هجوم جوي قبالة ساحل اليمن
والصومال يطالب بتحقيق
    * بدء خروج مقاتلين سوريين وعائلاتهم من حي الوعر بعد اتفاق مع
الحكومة
    * الصومال يطلب من تحالف تقوده السعودية التحقيق في هجوم على
سفينة لاجئين 
    * صحيفة:السيسي يقوم بأول زيارة رسمية لواشنطن في الأسبوع
الأول من ابريل
    * محامو مصر يضربون عن العمل أمام محاكم الجنايات بعد سجن 7 من
زملائهم 
    * عاصفة رملية تغلق 7 موانئ مصرية وتتسبب في تحويل رحلات جوية 
    * بابا الفاتيكان يزور مصر الشهر المقبل
    * قوات شرق ليبيا تسيطر على المعقل الأخير لمنافسيها جنوب غربي
بنغازي 
    * الآلاف من أنصار الأكراد في فرانكفورت يحتجون ضد إردوغان 
    *  
    * أهم الأنباء العالمية
    * زعيم كوريا الشمالية يصف اختبارا لمحرك بأنه "ميلاد جديد"
لصناعة الصواريخ 
    * زعيم منطقة القرم يدعو لبقاء بوتين رئيسا مدى الحياة 
    * ستيرجن: عرقلة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا يحطم الهيكل
الدستوري لبريطانيا 
    * الأمم المتحدة: قوات الكونجو الديمقراطية استهدفت مدنيين
وتمنع دخول قوات حفظ السلام 
    * مسؤول بارز في وكالة الأمن القومي يسخر من مزاعم تنصت
بريطانيا على ترامب 
    * رئيس وزراء الصين يزور نيوزيلندا واستراليا
    *  السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.26% إلى 6921.60 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.87% إلى 12983.99 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.13% إلى 4424.93 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.22% إلى 3521.33 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 6810.71 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -19.93     -0.10%        20914.62 نقطة
ستاندرد اند بورز    -3.13         -0.13%        2378.25
ناسداك            -0.236     -0.00%        5900.996
ستوكس 600        +0.59        +0.16%        378.32
نيكي            -68.55‭‭‭‭        ‬‬‬-0.35%        19521.59

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.07        +0.14%        51.81
دولار/برميل
برنت            +0.03        +0.06%        48.78

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0741-1.0747 دولار
الدولار/الين        112.70-112.73 ين
الاسترليني/الدولار    1.2404-1.2394 دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1228.4-1229.9 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 