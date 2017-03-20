الاثنين 20 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * اشتباكات ضارية بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة شمال شرقي دمشق * القوات العراقية تقترب من جامع الموصل الكبير وسكان المدينة يفرون * الإمارات تستدعي سفيرة سويسرا بشأن بيان قدمته للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في البحرين * الرئيس بوتفليقة يظهر في شريط مصور بعد شهر من شائعات بشأن صحته * البيت الأبيض:الرئيس المصري السيسي يزور واشنطن في الثالث من ابريل نيسان * مصر تعيد فتح سبعة موانيء بعد تحسن الأحوال الجوية * تحالف تقوده السعودية يطالب بإشراف الأمم المتحدة على ميناء يمني * قوات صومالية حررت سفينة من القراصنة تطالب حلف الأطلسي التصدي للصيد غير القانوني * متحدث باسم إردوغان: ألمانيا تدعم جماعة كانت وراء محاولة الانقلاب * مؤسسة النفط الليبية تتوقع استعادة السيطرة على راس لانوف والسدر * مئات المتظاهرين اللبنانيين يحتجون على زيادات ضريبية مقترحة * اللبناني وليد جنبلاط يورث نجله الزعامة الدرزية * خلاف نتنياهو مع وزير المالية يثير الحديث عن انتخابات مبكرة أهم الأنباء العالمية * ترامب: زعيم كوريا الشمالية "يتصرف بشكل سيء للغاية" * هندوراس تدين مكسيكيا واثنين من هندوراس بتهمة التآمر لقتل الرئيس * مقتل عشرة في اشتباكات على المراعي بشمال كينيا الذي يجتاحه الجفاف * الرئيس البرازيلي يسعى لتهدئة مخاوف بشأن مبيعات وصادرات اللحوم * ألمانيا ترفض تصريحات ترامب بأنها مدينة "بمبالغ طائلة" لحلف الأطلسي وواشنطن * رئيس وزراء اليابان يدعو للتوصل لاتفاق اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي * ماكرون يحافظ على تقدمه في سباق الانتخابات الفرنسية عشية أول مناظرة * صحف: يونيليفر تستعد لبيع علامات تجارية بستة مليارات استرليني السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 6952.63 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وكالة: الحكومة تستهدف معدل نمو حول 5% في 2017-2018 * إعادة فتح سبعة موانيء بعد تحسن الأحوال الجوية * مؤشر البورصة يرتفع 0.83% إلى 13092.40 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي في فبراير * تراجع صافي أرباح اتصالات في الربع/4 * قطب عقاري رئيسا لمجلس إدارة دبي القابضة * مبادلة للبترول تعين رئيسا تنفيذيا جديدا * مصادر: أستر للرعاية الصحية تسعى لتعديل شروط قرض * مؤشر أبوظبي يهبط 0.13% إلى 4419.38 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.8% إلى 3493.11 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الرئيس التنفيذي: أريد الكويت تسعى لتنويع إيراداتها * صحف: الأهلي الكويتي يعتزم إصدار سندات بمبلغ 500 مليون دولار * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 6857.56 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -19.93 -0.10% 20914.62 نقطة ستاندرد اند بورز -3.13 -0.13% 2378.25 ناسداك -0.236 -0.00% 5900.996 ستوكس 600 +0.59 +0.16% 378.32 نيكي (السوق مغلقة في عطلة اليوم الاثنين) (مستويات الإغلاق السابق) -68.55‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬-0.35% 19521.59 النفط (الساعة 0421 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.42 -0.86% 48.36 دولار/برميل برنت -0.33 -0.64% 51.43 العملات والذهب (الساعة 0421 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0762-1.0764 دولار الدولار/الين 112.53-112.56 ين الاسترليني/الدولار 1.2386-1.2388 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1234.01-1234.92 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)