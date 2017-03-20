وزير: مصر تتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 13-15 مليار دولار في 2017-2018

من إيهاب فاروق

القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده إلى ما بين 13 و15 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017.

وقال الجارحي في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الاثنين "نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 13 و15 مليار دولار في السنة المالية المقبل بإذن الله."

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014.

وتأتي الزيادة المتوقعة في الاستثمارات المباشرة مع سعي الحكومة لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

وتهدف مصر من خلال خطوات الإصلاح إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.