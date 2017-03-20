وزير المالية: مصر تضع موازنة 2017-2018 على أساس سعر 55-57 دولارا لبرميل النفط

من إيهاب فاروق

القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده ستضع موازنة 2017-2018 بشكل مبدئي على أساس سعر بين 55 و57 دولارا لبرميل النفط.

ويبلغ سعر برميل النفط في الموازنة المالية الحالية 40 دولارا.

وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.24 مليار دولار) في موازنة 2017-2018 بزيادة بين 40 و50 بالمئة.

ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في 2016-2017 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

وقال الجارحي في اتصال مع رويترز "سعر برميل البترول في الموازنة المقبلة سيكون 55-57 دولارا بشكل مبدئي."

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر تشرين الثاني في وسط خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.