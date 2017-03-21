الثلاثاء 21 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * العبادي يقول إنه حصل على تأكيدات من ترامب بمزيد من الدعم الأمريكي. * المتمردون في جنوب السودان يختطفون أربعة عمال في شركة بترول * نازحون: الدولة الإسلامية تجبر شبانا على القتال دفاعا عن الموصل * لا مكان لسيل الفارين من الموصل في المخيمات المزدحمة * رئيس وزراء إسرائيل يزور الصين بعد أيام من زيارة العاهل السعودي * بيان: تركيا تعتقل أكثر من 2000 لصلات بمسلحين أو بالانقلاب الفاشل * اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة في شمال شرق دمشق * السفير الروسي في سوريا: اشتباكات في دمشق ألحقت أضرارا بمبنى للسفارة * روسيا: ممثلون عن الحكومة السورية سيحضرون محادثات جنيف * روسيا تستدعي سفير إسرائيل في موسكو للاحتجاج على ضربة في سوريا أهم الأنباء العالمية * حصري-مصادر: تيلرسون يعتزم عدم حضور اجتماع حلف الأطلسي ويزور روسيا في أبريل. * حصري-مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تدرس عقوبات واسعة على كوريا الشمالية. * أمريكا تحظر بعض ركاب الطائرات من حمل أجهزة إلكترونية كبيرة. * الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة تعتذر وتتعهد بالتعاون مع التحقيق. * شينخوا: الصين تنقذ 13 شخصا من ناقلة نفط محترقة في بحر الصين الشرقي * أمريكا تنتقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتتهمه بالانحياز ضد اسرائيل * بريطانيا تعلن بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس * المفوضية الأوروبية تقول إنها مستعدة لبدء مفاوضات خروج بريطانيا * إخلاء مكتب المدعي المالي الفرنسي لفترة وجيزة * حصري-استطلاع لرويترز: نحو نصف الكنديين يرغبون في ترحيل المهاجرين المتسللين * اكتشاف مقابر جماعية في وسط الكونجو الديمقراطية * ألمانيا تقول إن تشبيه إردوغان لها بالنازية غير مقبول * الصين: بدء التحضيرات لاجتماع شي وترامب * ميركل: نريد أسواقا مفتوحة وتجارة حرة بلا حواجز السعودية * مصادر: رفع نسب التوطين ببرنامج نطاقات في سبتمبر * بيانات: صادرات النفط تهبط في يناير إلى 7.713 مليون ب/ي * مؤشر البورصة يتراجع 0.48% إلى 6919.25 نقطة في الإغلاق السابق مصر * البنك الدولي يصرف مليار دولار ثانية من اتفاق القرض * وزير البترول: سنتسلم شحنتي بنزين من أرامكو في 25-26 مارس ونعد جدول أبريل * ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 3 و7 سنوات * مؤشر البورصة ينخفض 0.53% إلى 13023.5 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * صناعات الإماراتية توافق على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 400 مليون دولار * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.87% إلى 4457.75 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.45% إلى 3477.49 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بورصة الكويت توقع اتفاقية للتحول إلى الخدمات الالكترونية * مؤشر البورصة يرتفع 0.16% إلى 6868.83 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -8.76 -0.04% 20905.86 نقطة ستاندرد اند بورز -4.78 -0.20% 2373.47 ناسداك +0.533 +0.01% 5901.529 ستوكس 600 -0.64 -0.17% 377.68 نيكي (الساعة 0600 جمت اليوم الثلاثاء) -53.89‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-0.28% 19467.44 النفط (الساعة 0600 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي 0.13 0.27% 48.35 دولار/برميل برنت 0.24 0.46% 51.86 العملات والذهب (الساعة 0600جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0757-1.0758 دولار الدولار/الين 112.71-112.76 ين الاسترليني/الدولار 1.2363-1.2369 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1228.06-1228.86 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)