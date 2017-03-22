الأربعاء 22 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * رئيس الوزراء الصومالي الجديد يشكل حكومة من 26 وزيرا. * الجوع يقتل 26 شخصا على الأقل في ولاية جوبا لاند بالصومال. * المعارضة السورية تشن ثاني هجوم على دمشق في ثلاثة أيام. * الجيش السوري يقول إنه اشتبك مع مقاتلي القاعدة السابقين في ريف دمشق. * مقتل 23 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في جنوب بغداد. * دي ميستورا يحث الأطراف السورية على الاستعداد لمحادثات جنيف. * مشاعر غضب وإحباط في المناطق الكردية بتركيا قد تشكل مصير استفتاء ابريل. * العبادي يقول إنه حصل على تأكيدات من ترامب بمزيد من الدعم الأمريكي. أهم الأنباء العالمية * الصين: كوريا الشمالية عند "مفترق طرق" مع بحث أمريكا فرض عقوبات ضدها. * بانيتا يدعو الصين للقيام بدور "بناء أكثر" في التعامل مع بيونجيانج. * كوريا الشمالية تقول إنها قادرة على خوض أي حرب مع أمريكا. * حليف لميركل: إردوغان غير مرحب به في ألمانيا. * إردوغان يقول إنه قد يراجع العلاقات مع أوروبا بعد الاستفتاء. * تقرير: بريطانيا ترصد أكثر من مليون استرليني لمكافحة "الإسلاموفوبيا". * رئيس وزراء فرنسا يستدعي وزير داخليته على خلفية توظيفه لابنتيه. * مصادر: الاتحاد الأوروبي يعقد قمة خاصة لخروج بريطانيا بنهاية أبريل. * ماليزيا تدرس تطوير أسطولها وسط مخاوف من الدولة الإسلامية. * الخارجية الروسية تمتنع عن تأكيد أو نفي زيارة تيلرسون. * أمريكا تحظر على بعض المسافرين لها حمل أجهزة إلكترونية كبيرة. * ماكرون يعزز حظوظه بعد مناظرة تلفزيونية تلاسن خلالها مع لوبان. * البيت الأبيض يخصص مكتبا لإيفانكا ترامب في الجناح الغربي. السعودية * مصادر: السعودية ترفع نسب التوطين ببرنامج نطاقات في سبتمبر. * مؤشر البورصة يتراجع 0.09% إلى 6912.78 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * بيان: مصر للطيران تطبق الحظر الأمريكي على الأجهزة الالكترونية الكبيرة. * الاشتباه في إصابة 60 تلميذا بتسمم غذائي في مصر. * الأوروبي للإنشاء يستهدف استثمار مليار يورو في مصر هذا العام * * مؤشر البورصة ينخفض 0.91% إلى 12905.37 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * وكالة: الإمارات تحتجز ناشطا بارزا بتهمة إثارة الطائفية والكراهية. * طيران الإمارات: قيود الأجهزة الإلكترونية على رحلات أمريكا ستستمر شهورا. * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.24% إلى 4512.82 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 0.50% إلى 3494.87 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * البنك الأهلي الكويتي يفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية. * مؤشر البورصة يرتفع 0.18% إلى 6881.2 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -237.85 -1.14% 20668.01 نقطة ستاندرد اند بورز -29.45 -1.24% 2344.02 ناسداك -107.704 -1.83% 5793.825 ستوكس 600 -2.01 -0.53% 375.67 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) -378.71‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-1.95% 19077.17 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.11 -0.23% 48.13 دولار/برميل برنت -0.1 0.20% 50.86 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0794-1.0795 دولار الدولار/الين 111.65-111.69 ين الاسترليني/الدولار 1.2473-1.2475 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1244.34-1245.84 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)