الخميس 23 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يقول إن الولايات المتحدة ستقيم "مناطق استقرار مؤقتة" لمساعدة اللاجئين في العودة إلى ديارهم خلال المرحلة القادمة من المعركة ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. * تركيا تفتح النار على منطقة كردية في سوريا بعد مقتل جندي برصاص قناص. * الصليب الأحمر يحذر من المجاعة في اليمن والصومال. * روسيا هونت من خسائرها في استعادة مدينة تدمر السورية. * الجيش السوري يرسل تعزيزات مع تصعيد الهجوم على حماة. * المرصد السوري: مقتل 33 شخصا في ضربة جوية هذا الأسبوع قرب الرقة. * تحليل-محللون: انسحاب المغرب من الكركارات بالصحراء الغربية يدعم موقفه في النزاع. * مسؤولون بمستشفى: مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية قرب سياج غزة الحدودي. أهم الأنباء العالمية * مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 40 في هجوم في لندن وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابي. * الشرطة: 4 قتلى و18 مُصابا في انفجارات بشمال شرق نيجيريا. * حصري-اكتشاف تسمم رصاص بين الأطفال في مناطق بكاليفورنيا. * فرنسا تعين وزيرا جديدا للداخلية بعد استقالة لو رو بسبب توظيف ابنتيه. * إردوغان محذرا الأوروبيين: "لن تسيروا بأمان" إذا استمر الموقف الحالي. * قورتولموش: المسؤولون الأتراك يشاركون في فعاليات بأوروبا ولا يروجون للاستفتاء. * واشنطن وسول: فشل تجربة صاروخية لكوريا الشمالية. * اليابان تعزز قدراتها البحرية بثاني حاملة طائرات هليكوبتر. السعودية * مصادر: أرامكو السعودية تبدأ اجتماعات بالمستثمرين قبل إصدار صكوك. * مؤشر البورصة يتراجع 1.16% إلى 6832.30 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * الحظر الأمريكي على حمل أجهزة الكترونية داخل الطائرات يُغضب المصريين. * النساجون الشرقيون المصرية تستهدف زيادة مبيعاتها بأكثر من 50% في 2017. * مؤشر البورصة ينخفض 0.20% إلى 12879.06 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * إي.دي.اف الفرنسية تشارك في تطوير مجمع للطاقة الشمسية بدبي. * مؤشر أبوظبي يهبط 0.69% إلى 4481.89 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يتراجع 0.58% إلى 3474.73 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * الكويت: اجتماع الأحد يناقش الحفاظ على استقرار سوق النفط ومستوى الالتزام. * مؤشر البورصة يرتفع 2.02% إلى 7020.18 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -6.71 -0.03% 20661.30 نقطة ستاندرد اند بورز +4.43 +0.19% 2348.45 ناسداك +27.82 +0.48% 5821.64 ستوكس 600 -1.64 -0.44% 374.03 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) +25.95‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.14% 19067.37 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.35 +0.73% 48.39 دولار/برميل برنت ‭+‬0.35 0.69% 50.99 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0789-1.0790 دولار الدولار/الين 111.34-111.37 ين الاسترليني/الدولار 1.2480-1.2482 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1246.13-1246.36 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)