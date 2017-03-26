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صباح الخير من رويترز

Sun Mar 26, 2017 4:34am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 26 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    *  أمريكا تؤكد شن التحالف هجوما قتل فيه عشرات المدنيين
بالموصل
    * محكمة مؤيدة للحوثيين تقضي بإعدام الرئيس اليمني بتهمة
الخيانة
    * رئيس وزراء المغرب يقول إنه وافق على تشكيل ائتلاف مع خمسة
أحزابأهم الأنباء العالمية
    * مقتل قيادي بالقاعدة في أفغانستان في غارة أمريكية
    * تركيا قد تجري استفتاء على محادثات الانضمام للاتحاد
الأوروبي
    * مقتل 6 وإصابة العشرات في انفجار قنبلتين في بنجلادشالسعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.68% إلى 6878.68 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * مؤشر البورصة يصعد 1.19% إلى 13032.06 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4495.28 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يتراجع 0.38% إلى 3461.43 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 7043.46 نقطة في الإغلاق
السابق.

     
    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -58.86     -0.29%        20596.72  نقطة
ستاندرد اند بورز    -1.98      -0.08%        2343.98
ناسداك            +11.045     +0.19%        5828.738
ستوكس 600        -0.69        -0.18%        376.51
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            +25.95‭‭‭‭‭‭‭        ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.14%     
  19067.37

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.27        +0.57%        47.97
دولار/برميل
برنت            ‭‭‭‭+‬‬‬‬0.24        0.46%        50.80

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0797-1.0803    دولار
الدولار/الين        111.33-111.36    ين
الاسترليني/الدولار    1.2467-1.2472    دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1243.8-1244.55   دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
 