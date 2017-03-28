شنايدر: لا مشكلة في تحويل الأرباح خارج مصر بعد التعويم

من إيهاب فاروق

القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) - قال وليد شتا الرئيس الإقليمي لشنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق افريقيا والمشرق العربي اليوم الثلاثاء إن الشركة لا تواجه أي مشكلة في تحويل أرباحها خارج مصر منذ تحرير سعر الصرف.

تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة.

غير أن بعض رجال الأعمال والشركات يشكون من صعوبة مستمرة في تحويل الأرباح إلى الخارج.

لكن شتا قال لرويترز على هامش مؤتمر صحفي في القاهرة "من وقت تحرير سعر الصرف في مصر ونحن لا نواجه أي مشكلة في شراء المهمات من الخارج أو تحويل الأرباح للشركة الأم.

"نعمل بقوة في مصر ونتوقع زيادة في الإيرادات بنحو 65 بالمئة هذا العام. نرى مستقبلا كبيرا لأعمالنا في مصر."

ولم يذكر تفاصيل عن الإيرادات المتوقعة لهذا العام أو المحققة في 2016 لكن إيرادات الشركة في مصر بلغت 100 مليون يورو عام 2013.

وشنايدر إليكتريك مصر تابعة لشركة شنايدر العالمية الفرنسية التي تعمل في إدارة الطاقة والتحكم الآلي بنحو 140 دولة.

وأضاف شتا أن الشركة التي تملك مصنعا في مدينة بدر شرقي القاهرة لتصنيع لوحات توزيع الجهد المتوسط وحلول التحكم الآلي تسعى لبناء مصنع آخر لكنه لم يذكر تفاصيل مكتفيا بالقول "نعم في 2018 سنسمع أخبارا إيجابية في هذا الشأن."