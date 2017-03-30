إعادة-وزير: مصر تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيه من أول أبريل ولمدة شهر

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من إيهاب فاروق

القاهرة 30 مارس آذار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الخميس لرويترز إن سعر الدولار الجمركي سينخفض إلى 16.5 جنيه اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة شهر مقارنة مع 17 جنيها حاليا.

وقال الوزير خلال اتصال هاتفي إن "خفض سعر الدولار الجمركي ليصبح أقل من سعر العملة الأمريكية في البنوك بنحو عشرة بالمئة يهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ومعدل التضخم." ويترواح سعر بيع الدولار في البنوك العاملة في مصر بين 18.10 و18.20 جنيه.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.