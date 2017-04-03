بيان حكومي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمصر إلى أعلى مستوى منذ مارس 2011

القاهرة 3 أبريل نيسان (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الاثنين إن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار 2011 عند 28.5 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير شباط وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار بيان الحكومة اليوم إلى أن حجم التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني مضيفا أنه تم تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف.

وحصلت مصر في مارس آذار على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأحد عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 بالمئة في الفترة ذاتها.