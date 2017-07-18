بنوك مصرية تبدأ في توفير الدولار للأفراد على استحياء

من إيهاب فاروق

القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفيون لرويترز اليوم الثلاثاء إن توافر الدولار لدى البنوك المصرية دفع بعضها إلى توفيره للأفراد دون التقيد بمستندات لإثبات الحاجة إلى العملة الصعبة لكن على استحياء.

بلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي أكثر من 57 مليار دولار في ثمانية أشهر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال البنك التجاري الدولي،أكبر بنك خاص في البلاد، لرويترز ردا على سؤال بشأن توفير الدولار للأفراد "نعم نوفر ألفي دولار لعميل البنك مرة واحدة شهريا دون التقيد بمستندات لكن أي دولار فيما بعد لنفس العميل لا بد أن يكون بمستندات".

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي إن البنك "يوفر حتى ألفي دولار لعميل البنك فقط".

كان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قال في مقابلة تلفزيونية في فبراير شباط "بنهاية العام الحالي سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية".

وقال مسؤول رفيع في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، لرويترز إن البنك "يقوم ببيع الدولار للأفراد مقابل تقديم العميل ما يثبت أوجه صرف المبلغ الذي يريده... المبلغ يتحدد في ضوء تقديرات مدير الفرع وفقا لسابق تعاملات العميل مع البنك".

لكن عددا من المصرفيين العاملين في أكثر من فرع للبنك الأهلي في محافظات مصر أدلوا بتصريحات متباينة بخصوص توفير الدولار للعميل فمنهم من قال إنه يجري توفير ألفي دولار دون مستندات لكبار العملاء لمرة واحدة ومنهم من قال إن الدولار لا يتاح للأفراد دون مستندات.