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رئيس بورصة مصر: صافي شراء الأجانب 11 مليار جنيه منذ التعويم

Sun Jul 30, 2017 9:22am GMT
 
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القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية اليوم الأحد إن صافي مشتريات الأجانب بسوق الأسهم بلغ 11 مليار جنيه (615 مليون دولار) منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأوضح محمد عمران في مؤتمر صحفي أنه بالمقارنة لم يزد صافي المشتريات على 15 مليار جنيه في السنوات الأربعة الأخيرة.

يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة العملة المحلية الأمر الذي زاد إغراء الأوراق المالية المصرية للمستثمرين الأجانب.

(الدولار = 17.8825 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 