مقدمة 1-رئيس بورصة مصر: صافي شراء الأجانب 11 مليار جنيه منذ التعويم

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من إيهاب فاروق

القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم الأحد إن صافي مشتريات الأجانب بسوق الأسهم بلغ 11 مليار جنيه (615 مليون دولار) منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأضاف عمران، الذي تنتهي مدته القانونية رئيسا للبورصة في السادس من أغسطس آب، في مؤتمر صحفي "أكبر حركة شراء في تاريخ البورصة من قبل الأجانب كانت بعد تحرير سعر الصرف... صافي معاملات الأجانب بلغ 11 مليار جنيه كمشتريات من بعد تحرير سعر الصرف وحتى الآن".

يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة العملة المحلية الأمر الذي زاد إغراء الأوراق المالية المصرية للمستثمرين الأجانب.

وبلغ صافي معاملات الأجانب 15 مليار جنيه كمشتريات في آخر أربع سنوات مقابل صافي بيع 4.3 مليار جنيه في الأربع سنوات السابقة من يونيو حزيران 2009 إلى يونيو حزيران 2013.