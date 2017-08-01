احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز إلى 36.04 مليار دولار نهاية يوليو

القاهرة أول أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو تموز من 31.305 مليار في يونيو حزيران.

وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو تموز فقط.

وتلقت مصر في يوليو تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

لكن لم يتسن إلى الآن الحصول على تعليق من البنك المركزي بشأن المصادر التي حقق منها هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.