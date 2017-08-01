مقدمة 4-احتياطي مصر يقفز في يوليو ليتجاوز مستواه قبل انتفاضة 2011

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من إيهاب فاروق

القاهرة أول أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو تموز ليسجل 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وتعني أحدث أرقام المركزي التي تم الكشف عنها اليوم أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو تموز فقط.

وعانت مصر من أزمة حادة في العملة الصعبة في الأعوام الماضية أضرت بقدرتها على الشراء من الخارج في ظل عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

لكن الاحتياطيات ارتفعت بشكل مطرد منذ أبرمت مصر اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وتلقت البلاد في يوليو تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من ذلك القرض.

ولم يرد مسؤولون من البنك المركزي المصري على طلبات من رويترز للتعليق بشأن المصادر التي حقق منها البنك هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.

لكن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال لرويترز "يرجع السبب وراء زيادة الاحتياطيات إلى حجم التدفقات إلى مصر خلال يوليو (تموز) وبعد خطوات الإصلاح التي اتخذناها بنهاية يونيو (حزيران) وهو ما ساهم حقيقة في قوة التدفقات خلال ذلك الشهر."