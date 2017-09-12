البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 14.5% بمصر في 2016-2017

القاهرة 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 من 6.9 مليار دولار وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية 14.5 بالمئة.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وكانت مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار وهو ما لم يتحقق في 2016-2017.

وأضاف البنك المركزي في البيان أن زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت ”كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق في قطاع البترول بنحو 2.3 مليار دولار ليسجل أربعة مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار (في 2015-2016)“.

وسددت مصر خلال النصف الثاني من 2016-2017 نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات بجانب الإسراع في تطوير حقل ظُهر التابع لشركة إيني الإيطالية ليبدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل نهاية 2017. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)