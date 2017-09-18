رئيس بورصة مصر: صافي مشتريات الأجانب من الأسهم المصرية ‭7‬ مليارات جنيه منذ بداية العام

القاهرة 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية اليوم الاثنين إن صافي مشتريات الأجانب بسوق الأسهم بلغ سبعة مليارات جنيه (395.03 مليون دولار) منذ بداية العام وحتى الآن.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب في سوق الأسهم 1.3 مليار جنيه منذ بداية 2016 وحتى 17 سبتمبر أيلول من نفس العام وفقا لبيانات بورصة مصر.

وقال فريد في بيان صحفي للبورصة حصلت رويترز على نسخة منه إن ”الإصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد المصري“ كانت السبب في اجتذاب المؤسسات الأجنبية للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين.

وساعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للتفليسات.

وفي وقت سابق اليوم قال أحمد كوجك نائب وزير المالية لرويترز إن الأجانب استثمروا 17.6 مليار دولار في أدوات الدين المصرية منذ تعويم الجنيه وحتى منتصف سبتمبر أيلول.