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#Reuters Arabic World Service
19 أيلول سبتمبر 2017 / 09:42 / بعد شهر واحد

مسؤول: بنوك مصر وفرت 55.1 مليار دولار لتمويل التجارة منذ تحرير سعر الصرف

صحفيو رويترز

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من إيهاب فاروق

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول في البنك المركزي المصري لرويترز اليوم الثلاثاء إن البنوك العاملة في البلاد وفرت نحو 55.1 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وحتى منتصف سبتمبر أيلول.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للتفليسات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ”تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 40 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو 15.1 مليار دولار“.

تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير وجدي الألفي - هاتف 0020223948031

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