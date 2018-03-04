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Reuters Arabic World Service
March 4, 2018 / 10:43 AM / in a day

ارتفاع الاحتياطيات المصرية إلى ‭42.524 ‬ مليار دولار في فبراير

صحفيو رويترز

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القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير شباط من 38.209 مليار في يناير كانون الثاني.

هذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار في فبراير شباط.

وطرحت مصر في فبراير شباط سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي.

تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير هالة قنديل وأحمد إلهامي - هاتف 0020223948031

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