حصري-مصر تحدد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة 2018-2019 والنفط 65 دولارا

من إيهاب فاروق وأحمد إسماعيل

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - قال ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة المصرية لرويترز اليوم الثلاثاء إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو تموز وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.

وسعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه.

ويبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق اليوم. وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.