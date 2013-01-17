المركزي المصري يعرض 75 مليون دولار في عطاء اليوم الخميس

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - عرض البنك المركزي المصري 75 مليون دولار على البنوك في العطاء الحادي عشر من عطاءات العملة الصعبة اليوم الخميس وهو نفس المبلغ الذي عرضه في العطاء السابق يوم الثلاثاء.

والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الأول وتهدف إلى المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تراجعت إلى مستوى حرج. ويطرح البنك ثلاثة عطاءات هذا الأسبوع بدلا من إجرائها بشكل يومي.